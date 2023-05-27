Деньги могут закончиться 5 июня: США отодвинули срок возможного дефолта

Джанет Йеллен. Фото: Kiyoshi Ota / Bloomberg / Getty Images

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что дефолт США может произойти 5 июня, а не 1 июня, как ожидалось ранее, передает американское издание Bloomberg.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что, по оценкам ее ведомства, финансирование закончится к 5 июня, если законодатели не поднимут или не приостановят потолок госдолга США.

"Основываясь на самых последних доступных данных, мы теперь оцениваем, что у казначейства будет недостаточно ресурсов для выполнения обязательств правительства, если Конгресс не повысит или не приостановит лимит долга до 5 июня", – сообщила Йеллен в пятницу в письме законодателям о потенциальном сроке дефолта.

По ее словам, Минфин сможет сделать выплаты на сумму более 130 миллиардов долларов, в том числе ветеранам, получателям социального обеспечения и медицинской помощи, в первые два дня июня.

"Эти платежи оставят Министерство финансов с крайне низким уровнем ресурсов", – сказала она.

Йеллен отметила, что ведомство сможет продержаться до пятницы, 2 июня, но вряд ли выполнит все свои обязательства в понедельник, 5 июня.

Риск дефолта в США

Напомним, в начале мая министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что если Конгресс не поднимет разрешенный законом потолок американского государственного долга (31,4 трлн долларов) или не приостановит его действие, к 1 июня у правительства страны могут закончиться средства.

Это чревато объявлением дефолта, которого в истории США еще не было.

Позже Русская служба BBC подробно рассказывала, почему США столкнулись с угрозой дефолта и чем это грозит всему остальному миру.

Вчера стало известно, что Джо Байден провел встречу с лидерами Конгресса по вопросу повышения потолка госдолга США.

Дефолт, как пишет РБК, – это невыполнение обязательств должника по выплате долга – как процентов по нему, так и основной заемной суммы.

Дефолт государства возникает, если оно не может вовремя выполнить обязательства перед внутренними или внешними кредиторами.

Объявление государством дефолта снижает его кредитные рейтинги – стране становится сложно или невозможно привлекать новые займы, как следствие, ограниченность вливания внешних капиталов тормозит развитие экономики.

Ранее стало известно, что страна достигла порога госдолга в 31,38 трлн долларов на январь 2023 года.

Как дефолт США может повлиять на другие страны

Отметим, ранее президент США Джо Байден заявлял, что возможный дефолт США станет угрозой для всего мира. Также стало известно, что он отменил все ближайшие поездки из-за возможного дефолта в США.

Кроме того, аналитики рассказывали, как дефолт в США может повлиять на казахстанцев.

Среди угроз дефолта в США для Казахстана и других стран мира аналитики отмечали следующие пункты:

рост стоимости заемных средств для других стран и повышение риска их дефолта – то есть неплатежеспособность США может спровоцировать волну дефолтов других стран с описанными выше последствиями;

паника на финансовых рынках и снижение цен на акции и другие активы – держатели ценных бумаг, среди которых есть как физические лица, так и пенсионные и национальные фонды, могут понести существенные убытки;

потеря доверия к доллару как мировой резервной валюте – мировые торговые процессы могут замедлиться и привести к нарушениям поставок товаров, инфляции и девальвации национальных валют.

При этом ранее эксперты заявляли, что если дефолт все-таки произойдет, то "мировой финансовый кризис 2008 года покажется всем "цветочками".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2022293-dengi-mogut-zakonchitsya-5-iyunya-ssha-otodvinuli-srok-vozmozhnogo-defolta/