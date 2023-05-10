"Не исключаю ничего": Байден высказался о возможном дефолте в США

Джо Байден. Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел встречу с лидерами Конгресса по вопросу повышения потолка госдолга США, передает РИА Новости.

Байден заявил, что возможный дефолт в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга станет разрушительным для американской экономики. При этом глава государства выразил уверенность, что лидер контролируемой республиканцами Палаты представителей Кевин Маккарти это понимает.

"Я не знаю, что думает Маккарти, спикер Маккарти. Я думаю, что ему видно лучше. И я думаю, он знает, что дефолт станет разрушительным", - сказал Байден репортерам по итогам встречи.

Отвечая на вопрос о том, какие меры он готов принять для того, чтобы избежать наступления дефолта в США, американский лидер дал понять, что не исключает никаких шагов, "кроме самого дефолта".

Байден также сообщил, что не исключает вероятности кратковременного повышения потолка госдолга.

"Я не исключаю ничего", - заявил он в ответ на вопрос.

Ранее Русская служба BBC подробно рассказывала, почему США столкнулись с угрозой дефолта и чем это грозит всему остальному миру.

Отметим, что дефолт, как уточняет РБК, — это невыполнение обязательств должника по выплате долга — как процентов по нему, так и основной заемной суммы.

В случае объявления дефолта компанией или физическим лицом следует процедура банкротства, в ходе которой устанавливаются процедуры возврата долга, его полного или частичного списания.

Дефолт государства возникает, если оно не может вовремя выполнить обязательства перед внутренними или внешними кредиторами. Реструктуризация суверенного долга не имеет стандартизированной процедуры — для каждой отдельно взятой страны составляется индивидуальная программа по выплате, чаще всего она растягивается на несколько лет и не гарантирует кредиторам полного возврата средств со стороны заемщика.

Объявление государством дефолта снижает его кредитные рейтинги — стране становится сложно или невозможно привлекать новые займы, как следствие, ограниченность вливания внешних капиталов тормозит развитие экономики.

США еще ни разу в истории не объявляли дефолт. Однако ранее стало известно, что страна достигла порога порога госдолга в 31,38 трлн долларов январь 2023 года.

В апреле палата представителей, контролируемая республиканцами, приняла законопроект об увеличении потолка госдолга в обмен на сокращение расходов бюджета, которое в том числе ударит по программе медицинской страховки для малоимущих. Сенат, контролируемый демократами, и Белый дом заявили, что не одобрят это предложение.

Как пишет "Голос Америки", в случае дефолта 66 миллионов пенсионеров, американцев с ограниченными возможностями и представителей других социально незащищенных групп рискуют столкнуться с задержками бюджетных выплат. Более 2 млн госслужащих и около 1,4 млн военных также могут не получить зарплату вовремя.

При худшем сценарии, если Конгресс позволит дефолту затянуться, фондовый рынок США может обвалиться на 45%, а больше 8 млн человек рискуют потерять работу, предупредили в Белом Доме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2019860-ne-isklyuchayu-nichego-bayden-vyskazalsya-o-vozmozhnom-defolte-v-ssha/