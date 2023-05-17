Байден отменил все ближайшие поездки из-за возможного дефолта в США

Джо Байден. Фото: Getty Images/ Jim Watson/ Contributor

Президент США Джо Байден отложил ближайшие поездки, чтобы обсудить меры по предотвращению дефолта. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Карин Жан-Пьер на официальном сайте Белого дома.

Согласно заявлению от имени Жан-Пьер, Байден вернется в Штаты в воскресенье сразу после саммита G7, чтобы встретиться с лидерами Конгресса и убедиться, что меры для предотвращения дефолта будут вовремя предприняты.

Байден из-за этого отменил запланированные поездки в Австралию и Папуа-Новую Гвинею.

"Президент ясно дал понять, что члены Конгресса от обеих партий и палат должны объединиться, чтобы предотвратить дефолт, как они уже делали 78 раз. Президент и его помощники продолжат работу с руководством Конгресса, чтобы выработать бюджетное соглашение, которое может попасть на стол президента", – говорится в заявлении.

Как поясняли в РБК, дефолт – это невыполнение обязательств должника по выплате долга — как процентов по нему, так и основной заемной суммы.

В случае объявления дефолта компанией или физическим лицом следует процедура банкротства, в ходе которой устанавливаются процедуры возврата долга, его полного или частичного списания.

Дефолт государства возникает, если оно не может вовремя выполнить обязательства перед внутренними или внешними кредиторами.

С 1960 года потолок госдолга США повышался, продлевался или пересматривался 78 раз, передает BBC. А в последний раз Штаты были близки к дефолту в 2011 году, при этом законодатели пришли к соглашению за несколько часов до истечения срока.

В начале мая Русская служба ВВС подробно рассказывала, что США вплотную подошли к первому в своей истории дефолту. Отмечалось, что дефолт в Штатах обернется катастрофой для Америки и вызовет кризис во всем мире.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что если Конгресс не поднимет разрешенный законом потолок американского госдолга или не приостановит его действие, к 1 июня у правительства страны могут закончиться средства. Позже она вновь подтвердила, что дефолт в стране может наступить 1 июня.

О возможном дефолте высказывался также сам Байден. Он сообщил, что не исключает вероятности кратковременного повышения потолка госдолга, а также заявил, что дефолт США станет угрозой для всего мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2020870-bayden-otmenil-vse-blizhayshie-poezdki-iz-za-vozmozhnogo-defolta-v-ssha/