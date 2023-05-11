Как дефолт в США может повлиять на казахстанцев, рассказали аналитики

Купюры и монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Неспособность США платить по своим обязательствам может угрожать экономике других стран. О том, какие последствия могут наступить в этом случае для Казахстана, читайте в материале NUR.KZ.

Дефолт – это невыполнение своих финансовых обязательств установленные сроки. Например, дефолтом можно считать неуплату кредита, когда заемщик пропускает платежи и образуется долг.

Государства тоже могут оказаться финансово несостоятельными, что может грозить США в 2023 году: у страны могут закончиться деньги, как ранее заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

А президент США Джо Байден отметил, что не исключает возможный дефолт, так как пока партии республиканцев и демократов не могут прийти к соглашению по вопросу госдолга. При этом текущий предельный уровень этого долга уже был превышен в январе – тогда он достиг 31,4 триллиона долларов.

О том, как подобное событие может отразиться на мировой экономике, включая и Казахстан, рассказал Telegram-канал Risk Takers.

Риски дефолта для самой страны

Если государство сталкивается с неплатежеспособностью, то это может грозить ухудшением жизни его населения. Как указывают аналитики, могут наступить следующие последствия:

понижение кредитного рейтинга и повышение стоимости краткосрочных займов – кредиты станут дороже и менее доступными для бизнеса и населения, также может вырасти безработица;

проблемы с выплатой долгов и процентов по уже взятым обязательствам – то есть возникает риск роста просроченных займов;

проблемы с выплатой социальных расходов – пособия для нуждающихся слоев общества могут быть приостановлены.

А учитывая роль США в мировой экономической системе, дефолт может привести и к глобальным рискам.

Доллар. Иллюстративное фото: burakpekakcan/GettyImages

Последствия для других стран

Среди угроз дефолта в США для Казахстана и других стран мира аналитики отмечают следующие пункты:

рост стоимости заемных средств для других стран и повышение риска их дефолта – то есть неплатежеспособность США может спровоцировать волну дефолтов других стран с описанными выше последствиями;

паника на финансовых рынках и снижение цен на акции и другие активы – держатели ценных бумаг, среди которых есть как физические лица, так и пенсионные и национальные фонды, могут понести существенные убытки;

потеря доверия к доллару как мировой резервной валюте – мировые торговые процессы могут замедлиться и привести к нарушениям поставок товаров, инфляции и девальвации национальных валют.

Пока обсуждение увеличения потолка госдолга в США было отложено до конца июля 2023 года.

"Это создает реальный риск дефолта правительства США, если компромисс не будет достигнут в ближайшем будущем.

Последствия такой ситуации могут быть крайне серьезными, так как снижение кредитного рейтинга США приведет к снижению доверия к доллару и может привести к экономическому кризису такого же масштаба, как в 2008-2009 годах", – сообщают в Risk Takers.

Поэтому в случае дефолта в США казахстанцы также могут в определенной степени столкнуться с последствиями этого кризиса, как и жители других стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2019106-kak-defolt-v-ssha-mozhet-povliyat-na-kazahstantsev-rasskazali-analitiki/