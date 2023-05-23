Насколько дефолт в США может повлиять на другие страны, оценили эксперты

Доллары. Иллюстративное фото: pixabay.com

Может ли предполагаемый дефолт в США спровоцировать глобальный хаос в мировой экономике? В настоящее время правительство Штатов занято решением проблемы, которая может дорого обойтись всему миру. До 1 июня осталось чуть больше недели. Именно в этот день США, по прогнозам Минфина, должны достичь потолка госдолга, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Если демократы и республиканцы не придут к соглашению по повышению потолка госдолга, то крупнейшая экономика мира вынуждена будет объявить дефолт. Что это может означать для всего мира?

Журналисты BBC уточняют, что все эксперты, с которыми они разговаривали, уверены в том, что объявления о дефолте не будет. Однако они признают, что если это все-таки произойдет, то мировой финансовый кризис 2008 года покажется всем "цветочками". Так заявил главный экономист инвестиционного банка Panmure Gordon Саймон Френч.

"Как только Штаты объявят о дефолте, это будет означать, что страна больше не сможет брать деньги в долг. А значит, у правительства не будет средств для оплаты пособий и других обязательств. Это мгновенно подорвет способность многих людей оплачивать счета и покрывать свои базовые нужды. И это сразу же ударит по экономике", — говорит Расс Моулд, инвестиционный директор AJ Bell.

Экономист Мохамед Эль-Эриан, президент Королевского колледжа Кембриджского университета, говорит, что дефолт может привести к рецессии в США. Это будет иметь серьезные последствия для остального мира, поскольку для очень многих стран Штаты являются ключевым торговым партнером.

Саймон Френч уточняет, что дефолт в США не просто нанесет ущерб мировой торговле, но и приведет к удорожанию ипотечных кредитов в других странах и даже к росту безработицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2021543-eksperty-otsenili-naskolko-defolt-v-ssha-mozhet-povliyat-na-drugie-strany/