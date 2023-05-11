Возможный дефолт США станет угрозой для всего мира, заявил Байден

Джо Байден. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая в Нью-Йорке заявил, что возможный дефолт в США грозит трудностями всему миру, передает РИА Новости.

По словам американского президента, нынешний кризис создали республиканцы, поскольку США имеют возможности платить по своим долгам. Он подчеркнул, что в случае дефолта экономика страны скатится в рецессию, а международная репутация Вашингтона сильно пострадает.

"Если у нас будет дефолт по нашему долгу – у всего мира проблемы", – подчеркнул Байден.

При этом экс-глава США Дональд Трамп призвал республиканцев допустить дефолт, если госрасходы не сократят.

"Я говорю республиканцам там, конгрессменам и сенаторам: если они не дадут вам масштабных сокращений, вам следует пойти на дефолт", – сказал он на встрече с избирателями.

Тем не менее Трамп выразил надежду, что дефолт не понадобится, так как демократы уступят требованиям республиканцев и сократят расходы федерального бюджета в обмен на повышение потолка государственного долга.

Ранее аналитики рассказали, как дефолт в США может повлиять на казахстанцев.

Среди угроз дефолта в США для Казахстана и других стран мира аналитики отмечают следующие пункты:

рост стоимости заемных средств для других стран и повышение риска их дефолта – то есть неплатежеспособность США может спровоцировать волну дефолтов других стран с описанными выше последствиями;

паника на финансовых рынках и снижение цен на акции и другие активы – держатели ценных бумаг, среди которых есть как физические лица, так и пенсионные и национальные фонды, могут понести существенные убытки;

потеря доверия к доллару как мировой резервной валюте – мировые торговые процессы могут замедлиться и привести к нарушениям поставок товаров, инфляции и девальвации национальных валют.

Риск дефолта в США

В начале мая министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что если Конгресс не поднимет разрешенный законом потолок американского государственного долга (31,4 трлн долларов) или не приостановит его действие, к 1 июня у правительства страны могут закончиться средства.

Это чревато объявлением дефолта, которого в истории США еще не было.

Позже Русская служба BBC подробно рассказывала, почему США столкнулись с угрозой дефолта и чем это грозит всему остальному миру.

Вчера стало известно, что Джо Байден провел встречу с лидерами Конгресса по вопросу повышения потолка госдолга США.

Дефолт, как пишет РБК, – это невыполнение обязательств должника по выплате долга – как процентов по нему, так и основной заемной суммы.

Дефолт государства возникает, если оно не может вовремя выполнить обязательства перед внутренними или внешними кредиторами.

Объявление государством дефолта снижает его кредитные рейтинги – стране становится сложно или невозможно привлекать новые займы, как следствие, ограниченность вливания внешних капиталов тормозит развитие экономики.

Ранее стало известно, что страна достигла порога госдолга в 31,38 трлн долларов на январь 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2020045-vozmozhnyy-defolt-ssha-stanet-ugrozoy-dlya-vsego-mira-zayavil-bayden/