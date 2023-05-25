"Надеюсь, получит опыт нападок": Трамп о выдвижении Десантиса на пост президента США

Дональд Трамп. Фото: Zach Gibson - Pool/Getty Images

Экс-президент США Дональд Трамп высказался о выдвижении Рона Десантиса на выборы главы Соединенных Штатов в 2024 году. Пост с пожеланием об "опыте нападок" он опубликовал в своей соцтети Truth Social.

Говоря о вступлении Десантиса в гонку за пост президента США, Трамп намеренно исказил имя политика.

"Я хотел бы лично поздравить "Роба" Десанктимониуса с тем, что он, наконец, объявил о своем участии в гонке за пост президента Соединенных Штатов.

Надеюсь, он получит полный опыт нападок со стороны марксистов, коммунистов и радикальных левых сумасшедших нашей страны, без которых он никогда не узнает, какую работу он выполняет", – заявил бывший глава США.

Ранее стало известно, что губернатор Флориды Рон Десантис подал уведомление в Федеральную избирательную комиссию США о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года.

Как подчеркивали журналисты Русской Службы Би-би-си, Десантис – главный соперник Трампа среди республиканцев.

Отмечалось, что некоторое время Десантис опережал по опросам Трампа и считался более перспективным соперником Джо Байдена. Однако в последние недели его популярность среди республиканцев заметно просела и он начал значительно отставать от Трампа.

Кто такой Рон Десантис

Как пишет ТАСС, Рональд Дион Десантис (Ronald Dion DeSantis) родился 14 сентября 1978 года в Джэксонвилле, штат Флорида. Происходит из семьи "синих воротничков" – его отец работал техническим специалистом в Nielsen Media Research (занимается составлением и анализом телерейтингов), мать - медсестрой. Имеет итальянские корни.

В 2012 году в возрасте 34 лет Десантиса впервые избрали в Палату представителей США от Республиканской партии, он набрал 57,3% голосов. Переизбирался в 2014 (62,5 % голосов) и 2016 (58,6 %) годах.

В ноябре 2018 года Десантиса избрали губернатором штата Флорида. Он набрал 49,6% голосов – его отрыв от кандидата-демократа Эндрю Гиллума составил 0,4 процентных пункта. В ноябре 2022 года его переизбрали на второй срок с рекордным перевесом почти в 20 п. п. (получил 59,4% голосов).

Отмечается, что политологи относят Рона Десантиса к крайне консервативному крылу Республиканской партии.

Он выступает за сокращение госрасходов, за большую автономию штатов в области законотворчества и меньшее вмешательство федеральных властей в вопросы образования, здравоохранения и социальной сферы, против ужесточения законодательства об обороте оружия и за увеличение финансирования правоохранительных органов. Призывает к свободе деятельности энергокомпаний (налоговые послабления, отмена ограничений в областях экологии и методов добычи полезных ископаемых).

Последовательно занимает жесткую позицию в вопросах гендерной идентичности, отвергает необходимость различных квот для представителей сексменьшинств и трансгендеров, выступает категорически против абортов. Критикует лояльное отношение администрации Байдена к иммигрантам.

Кто еще баллотируется на пост президента США в 2024 году

Напомним, что в середине апреля действующий глава США Джо Байден официально объявил об участии в выборах президента в 2024 году.

При этом бывший президент США Дональд Трамп также намерен вновь баллотироваться на пост главы государства, более того, он уже начал предвыборную кампанию.

Третьим кандидатом на пост президента США может стать однопартиец Дональда Трампа Никки Хейли. В середине февраля она объявила о выдвижении своей кандидатуры на эту должность.

Праймериз назначены на весну 2024 года, чтобы определить, кто именно будет баллотироваться от Республиканской партии на президентских выборах в ноябре следующего года.

Кроме того, в начале апреля племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший официально объявил, что баллотируется на пост главы государства в 2024 году.

Ранее мы писали, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2021982-nadeyus-poluchit-opyt-napadok-tramp-o-vydvizhenii-desantisa-na-post-prezidenta-ssha/