Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры с выборов

Мухаррем Индже. Фото: Adem Altan/AFP/Getty Images

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил о своем выходе из гонки за президентское кресло за три дня до выборов, передает РИА Новости.

"Я снимаю кандидатуру. Пусть у них не будет причин больше обвинять меня. Проголосуйте за нашу партию, наша партия должна быть в парламенте", - цитирует издание заявление Индже, прозвучавшее во время его выступления.

ТАСС уточняет, что причиной снятия с президентской гонки Индже назвал неадекватное и излишнее давление на него в форме различных провокаций и дезинформации.

"Я в политике более 40 лет, но за эти годы я не видел того, что произошло за последние 45 дней. Какие-то фальшивые чеки, сфабрикованные видео. (...) Турецкое государство не смогло защитить мою репутацию", - заявил он.

На официальном сайте Мухаррема Индже указано, что он родился 4 мая 1964 года в деревне Эльмалык на северо-западе Турции.

Окончил физико-химический факультет Университета Улудаг, получил также педагогическое образование.

Работал учителем физики, позже - директором школы. В разные годы занимал различные должности в неправительственных организациях, а в 2002 году избран депутатом в Великое национальное собрание Турции.

Индже участвовал и в президентских выборах в 2018 году от Народно-республиканской партии. Тогда он занял второе место, набрав 30,67% голосов избирателей.

В 2021 году Индже объявил о своем уходе из НРП и создании собственного движения Memleket, которое в итоге и возглавил в сентябре 2021 года.

Отметим, что теперь за кресло президента Турции будут бороться три человека:

нынешний глава страны Реджеп Тайип Эрдоган ;

; кандидат от коалиции шести оппозиционных партий и председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу ;

; кандидат от "Альянса ататюркистов" Синан Оган.

Для победы в первом туре выборов кандидату на пост главы государства необходимо набрать более 50% голосов избирателей. В противном случае состоится второй тур, в котором примут участие два кандидата, получившие наибольшую поддержку в первом.

Президентские выборы в Турции

Напомним, в январе этого года действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выборы в стране назначены на 14 мая.

Он отметил, что планирующиеся в мае всеобщие выборы в Турции – не досрочные, они переносятся вперед из-за сезонных условий.

При этом, как пишет РИА Новости, эти выборы будут всеобщими – одновременно президентскими и парламентскими.

В марте Эрдоган официально выдвинул свою кандидатуру на предстоящие президентские выборы в стране. Через несколько дней официально была зарегистрирована кандидатура второго претендента, Кемаля Кылычдароглу. О нем мы подробно рассказывали ранее.

При этом в начале марта Эрдоган заявлял избирателям, что победа кандидата от оппозиции станет катастрофой для страны.

Между тем редакция Русской Службы BBC попыталась ответить на вопрос, удастся ли действующему президенту Турции сохранить власть после предстоящих выборов.

Отметим, что, согласно информации на официальном сайте турецкого лидера, Реджеп Тайип Эрдоган был избран 12-м президентом Турции 10 августа 2014 года.

На президентских выборах, состоявшихся в стране 24 июня 2018 года, он был переизбран на пост главы государства, набрав 52,59% голосов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2020144-kandidat-v-prezidenty-turtsii-muharrem-indzhe-obyavil-o-snyatii-kandidaturu-s-vyborov/