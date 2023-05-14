Эрдоган раздал детям деньги на избирательном участке (видео)

Эрдоган раздает деньги детям. Кадр из видео: twitter.com/AmichaiStein1

Действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган раздавал деньги детям на избирательном участке в день президентских выборов, передает NUR.KZ.

Соответствующее видео опубликовал в своем Twitter-аккаунте израильский журналист Амичай Штайн.

"Президент Турции Эрдоган прибыл на участок для голосования, где раздает деньги детям", – говорится в подписи к видео.

Как пишет ТАСС со ссылкой на местный телеканал, действующий президент Турции раздал детям деньги по случаю отмечаемого в воскресенье в стране Дня матери.

РИА Новости передает, что Эрдоган прибыл на участок в азиатской части Стамбула в сопровождении жены. Перед этим на участке были предприняты серьезные меры безопасности.

Визит турецкого президента на участок продлился порядка 10-15 минут: в коридорах школы он разрешил местным жителям сделать с ним несколько снимков и ответил на вопросы.

Отмечается, что по пути в кабинет, где проводилось голосование, Эрдоган раздал несколько банкнот детям. Как можно понять из телетрансляции, он раздавал купюры в 200 лир (около 4500 тенге).

Напомним, сегодня, 14 мая, в Турции проходят выборы президента. За кресло главы государства борются три кандидата, в том числе действующий президент – Реджеп Тайип Эрдоган.

Отдать свой голос граждане Турции могут за одного из трех кандидатов:

нынешнего главу страны Реджепа Тайипа Эрдогана;

кандидата от коалиции шести оппозиционных партий и председателя Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу;

кандидата от "Альянса ататюркистов" Синан Оган.

Четвертый кандидат – Мухаррем Индже – выбыл из президентской гонки за три дня до выборов. Причиной снятия с президентской гонки Индже назвал неадекватное и излишнее давление на него в форме различных провокаций и дезинформации.

Также ранее редакция "Русской Службы BBC" разъяснила, почему эти выборы станут историческими для Турции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2020470-erdogan-razdal-detyam-dengi-na-izbiratelnom-uchastke-video/