В Турции подсчитали 98,15% голосов на выборах президента
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В Турции подсчитали 98,15% голосов избирателей, отданных на выборах президента, которые прошли в воскресенье 14 мая. Пока ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы 50% голосов.
Предварительные результаты, по данным издания TRT Haber:
- действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган – 49,34% голосов;
- кандидат оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 44,99%;
- кандидат от "Альянса ататюркистов" Синан Оган – 5,24%.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2020509-v-turtsii-podschitali-9806-golosov-na-vyborah-prezidenta/