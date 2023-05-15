В Турции подсчитали 98,15% голосов на выборах президента

Выборы в Турции. Иллюстративное фото: Davide Bonaldo/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

В Турции подсчитали 98,15% голосов избирателей, отданных на выборах президента, которые прошли в воскресенье 14 мая. Пока ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы 50% голосов.

Предварительные результаты, по данным издания TRT Haber:

действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган – 49,34% голосов;

– 49,34% голосов; кандидат оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 44,99%;

– 44,99%; кандидат от "Альянса ататюркистов" Синан Оган – 5,24%.

Предварительные результаты выборов в Турции. Скриншот: TRT Haber

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2020509-v-turtsii-podschitali-9806-golosov-na-vyborah-prezidenta/