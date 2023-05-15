Anadolu: Почти 97% голосов подсчитали в Турции и есть вероятность второго тура

Турция. Иллюстративное фото: Arif Hudaverdi Yaman / Anadolu Agency / Getty Images

В Турции завершается подсчет голосов после прошедших 14 мая президентских выборов. Лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, однако 50% голосов он пока не набрал.

По неофициальным данным, опубликованным агентством Anadolu, на данный момент подсчитано уже 96,89% голосов.

Сейчас голоса распределились так:

действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган – 49,39% голосов;

– 49,39% голосов; кандидат оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 44,92%;

– 44,92%; кандидат от "Альянса ататюркистов" Синан Оган – 5,25%.

Предварительные результаты выборов в Турции. Скриншот: secim.aa.com.tr

Отметим, что если ни один из кандидатов не наберет 50% голосов, то выборы перейдут во второй тур, который состоится через две недели – 28 мая.

При этом, как пишет Telegram-канал "Новости Турции", четвертый кандидат, Мухаррем Индже, который снялся с президентских выборов, остался в бюллетене. За него проголосовало 220 000 человек (0,5%).

Эти голоса будут перераспределены между оставшимися тремя кандидатами.

Выборы в Турции

Напомним, вчера, 14 мая, в Турции стартовали выборы президента.

Изначально планировалось, что выборы пройдут в июне 2023 года, однако 23 января действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выборы в стране назначены на 14 мая. Он отметил, что планирующиеся в мае всеобщие выборы в Турции – не досрочные, они переносятся вперед из-за сезонных условий.

Ранее редакция Русской Службы BBC подробно рассказывала, почему эти выборы станут историческими для Турции. Подчеркивалось, что шесть оппозиционных партий объединились и "выставили единого кандидата, чтобы дать отпор действующему президенту".

При этом отмечалось, что эти выборы являются всеобщими – то есть избирали не только президента, но и парламент страны.

По информации экспертов, чтобы попасть в 600-местный парламент, партия должна преодолеть 7% барьер.

Также вчера аналитики объясняли, как изменилась Турция за 20 лет правления Эрдогана.

Кроме того, вчера в Сети появилось видео того, как Реджеп Тайип Эрдоган раздавал деньги детям на избирательном участке в день президентских выборов – он прибыл на участок в азиатской части Стамбула в сопровождении жены.

Отмечалось, что президент раздал детям деньги по случаю отмечаемого в воскресенье в стране Дня матери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2020495-anadolu-pochti-97-golosov-podschitali-v-turtsii-i-est-veroyatnost-vtorogo-tura/