Шавката Мирзиеева вновь будут выдвигать на выборы президента Узбекистана

Шавкат Мирзиеев. Фото: president.uz

Либерально-демократическая партия Узбекистана одобрила кандидатуру Шавката Мирзиеева для выдвижения на предстоящих в стране внеочередных выборах президента, сообщается на официальном сайте партии.

"Члены Политического совета УзЛиДеП единогласно поддержали предложение о внесении на обсуждение съезда партии вопроса о выдвижении на пост президента Республики Узбекистан кандидатуры Шавката Миромоновича Мирзиеева", – говорится в сообщении.

Отметим, что внеочередные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.

Как пишет Gazeta.uz, имена кандидатов в президенты назвали уже все партии, кроме "Миллий тикланиш".

Так, Экологическая партия выдвигает своего лидера Абдушукура Хамзаева, Народно-демократическая партия – Улугбека Иноятова, Социал-демократическая партия "Адолат" – Робахон Махмудову.

Поправки в Конституцию Узбекистана

Напомним, что летом 2022 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил принять поправки в Конституцию страны через референдум, несмотря на то, что в стране парламент сам имеет право вносить изменения в Основной закон.

В марте этого года депутаты законодательной палаты Узбекистана приняли решение о проведении референдума по внесению дополнений в Конституцию страны 30 апреля. На тот момент сообщалось, что текст Конституции обновится на 65%.

Отмечалось, что всего проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции Узбекистана, среди которых пункт о продлении срока полномочий президента страны с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, а также о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.

30 апреля, в Узбекистане состоялся референдум по проекту закона о Конституции в новой редакции.

При этом аналитики отмечали, что новая конституция, теоретически, даст возможность Шавкату Мирзиееву дослужить этот президентский срок (еще три года) и остаться главой государства еще на два семилетних срока – суммарно на 17 лет.

Тем не менее 8 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил о проведении досрочных выборов главы государства. Узбекский лидер выразил уверенность, что выборы пройдут в полном соответствии с законом, открыто и прозрачно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2020387-shavkata-mirzieeva-vnov-budut-vydvigat-na-vybory-prezidenta-uzbekistana/