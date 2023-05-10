В Узбекистане объявили о старте кампании по выборам президента

Флаг Узбекистана. Иллюстративное фото: Manuel Augusto Moreno/Getty Images

ЦИК Узбекистана объявил о начале кампании по досрочным выборам президента, которые назначены на 9 июля текущего года. Регистрация кандидатов завершится 6 июня.

Сегодня, 10 мая, ЦИК в ходе заседания утвердила решение об объявлении с этого дня начала кампании по досрочным выборам президента, пишет Gazeta.uz.

Заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров в ходе сегодняшнего заседания заявил, что партии должны обратиться с заявлением о регистрации своих полномочных представителей до 13 мая и подать документы на участие в выборах до 15 мая.

По информации издания, выдвижение кандидатов партиями запланировано на 17 мая - 1 июня.

Документы о регистрации кандидатов должны быть поданы в ЦИК до 2 июня.

Регистрация должна завершиться 6 июня.

Корреспонденты подчеркнули, что в Узбекистане право на выдвижение кандидата в президенты имеют только политические партии.

Досрочные выборы президента Узбекистана

Летом прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил принять поправки в Конституцию Узбекистана через референдум, несмотря на то, что в стране парламент сам имеет право вносить изменения в Конституцию.

Референдум состоялся 30 апреля. Было открыто более 10,7 тысячи участков для голосования по всей стране, а проголосовать могли свыше 19,7 млн граждан.

Позже в ЦИК страны рассказали, что итоговая явка на плебисците составила 84,54% от общего списка избирателей. При этом за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, высказалось 90,21% от принявших участие в голосовании.

Отмечалось, что среди поправок имеется пункт о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет. Кроме того, проект конституционного закона позволяет действующему президенту Шавкату Мирзиееву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.

На днях президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил о проведении досрочных выборов главы государства. Узбекский лидер выразил уверенность, что выборы пройдут в полном соответствии с законом, открыто и прозрачно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2019941-v-uzbekistane-obyavili-o-starte-kampanii-po-vyboram-prezidenta/