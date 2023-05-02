Обновленная Конституция вступила в силу в Узбекистане

Флаг Узбекистана. Иллюстративное фото: Florian Gaertner/Photothek/Getty Images

В Узбекистане официально вступила в силу новая редакция Конституции, которая была принята на референдуме в воскресенье, 30 апреля. Об этом сообщает издание Газета.uz.

Отмечается, что с 1 мая 2023 года – со дня объявления результатов референдума Центральной избирательной комиссией – вступил в силу Конституционный закон "О Конституции Республики Узбекистан".

Он был принят на референдуме, прошедшем в стране 30 апреля.

Согласно закону, вместо Конституции Узбекистана, принятой 8 декабря 1992 года, утверждается ее новая редакция. При этом Днем Конституции в республике все равно останется 8 декабря.

По данным издания, в действовавшей до этого Конституции было 128 статей, а в новой их уже 155.

"Закон гласит, что нормы Конституции в новой редакции с момента вступления ее в силу "действуют напрямую и независимо от принятия или наличия соответствующих законов и иных нормативно-правовых актов", – отметили авторы.

Подчеркивается, что явка составила 84,5%. При этом, согласно официальным данным, за изменение Основного закона проголосовали 90,2% избирателей, а против – 9,35%.

Референдум в Узбекистане

Напомним, что летом 2022 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил принять поправки в Конституцию страны через референдум, несмотря на то, что в стране парламент сам имеет право вносить изменения в Основной закон.

В марте этого года депутаты законодательной палаты Узбекистана приняли решение о проведении референдума по внесению дополнений в Конституцию страны 30 апреля. На тот момент сообщалось, что текст Конституции обновится на 65%.

Отмечалось, что всего проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции Узбекистана, среди которых пункт о продлении срока полномочий президента страны с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, а также о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.

30 апреля, в Узбекистане состоялся референдум по проекту закона о Конституции в новой редакции.

При этом аналитики отмечали, что новая конституция, теоретически, даст возможность Шавкату Мирзиееву дослужить этот президентский срок (еще три года) и остаться главой государства еще на два семилетних срока – суммарно на 17 лет.

Добавим что вчера, в ходе телефонного разговора, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил главу Узбекистана с проведением референдума по поправкам в Конституцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018927-obnovlennaya-konstitutsiya-vstupila-v-silu-v-uzbekistane/