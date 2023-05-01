Токаев поздравил Мирзиеева с проведением референдума по поправкам в Конституцию
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Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.
В ходе беседы глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Шавката Мирзиеева с успешным проведением всенародного референдума по внесению изменений в Конституцию Республики Узбекистан.
Президент Казахстана подчеркнул, что итоги общенационального волеизъявления являются свидетельством высокого доверия и твердой поддержки узбекским народом стратегического курса Президента Шавката Мирзиеева.
Лидеры Казахстана и Узбекистана вновь подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства и сотрудничества между двумя странами. Отметив динамичное развитие казахско-узбекских отношений, президенты обсудили вопросы практической реализации ранее достигнутых договоренностей.
Главами государств также рассмотрен график предстоящих мероприятий.
Референдум по Конституции в Узбекистане
Летом 2022 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил принять поправки в Конституцию страны через референдум, несмотря на то, что в стране парламент сам имеет право вносить изменения в Основной закон.
В марте этого года депутаты законодательной палаты Узбекистана приняли решение о проведении референдума по внесению дополнений в Конституцию страны 30 апреля.
На тот момент сообщалось, что текст Конституции обновится на 65%.
Вчера, 30 апреля, в Узбекистане состоялся референдум по проекту закона о Конституции в новой редакции.
Сегодня, 1 мая глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев заявил, что проект новой Конституции поддержали 90% голосовавших. А явка на плебисците составила 84,54% от общего списка избирателей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2018879-tokaev-pozdravil-mirzieeva-s-provedeniem-referenduma-po-konstitutsii/