Байдена призвали сдать тест на умственные способности для участия в выборах

Джо Байден. Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Бывший врач Белого дома Ронни Джексон потребовал от президента США Джо Байдена, чтобы он сдал тест на умственные способности или отказался от участия в предстоящих выборах, передает Fox News.

Конгрессмен Ронни Джексон, который ранее был врачом Белого дома, распространяет среди республиканцев в Палате представителей письмо с требованием, чтобы Байден прошел когнитивный тест или отказался от участия в президентских выборах 2024 года.

"Мы призываем вас либо немедленно уйти в отставку и отказаться от своей заявки на переизбрание, либо пройти клинически подтвержденную оценку когнитивного скрининга и сделать эти результаты доступными для общественности", – говорится в письме Джексона, адресованном Байдену.

Как пишет издание, в письме в качестве причин, по которым президент должен пройти когнитивный тест, упоминается возраст Байдена, публичные оплошности и опросы, показывающие, что многие американцы сомневаются в психической пригодности главы государства.

"Американский народ должен иметь абсолютное доверие к своему президенту и знать, что он или она может выполнять свои обязанности в качестве главы государства и главнокомандующего. Поэтому он заслуживает полной прозрачности умственных способностей своего избранного лидера", – отмечает Джексон в письме.

Между тем администрация Байдена неоднократно делала заявления по поводу его возраста и пригодности к должности.

"Знаете, мы уже слышали подобные нападки. И если вернуться к 2020 году, они говорили, что президент не сможет сделать это в 2020 году, и нападали на него, а он их победил. Возможно, они забывают о победах, которые были у президента за последние пару лет. Но я рада напомнить им об этом в любое время", – сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Вчера Байден официально объявил об участии в выборах президента США в 2024 году.

Напомним, еще в 2021 году Ронни Джексон призывал Джо Байдена немедленно пройти когнитивный тест для оценки "умственного расстройства". Он тогда тоже направил письмо президенту США, подписанное еще 13 представителями Республиканской партии, где были изложены опасения по поводу памяти Байдена.

Осенью того же года СМИ усомнились в крепком здоровье американского президента Байдена из-за его походки. Тогда же сообщалось, что, согласно опросу, 59 процентов американцев хотят, чтобы Байден прошел когнитивный тест и опубликовал результаты. Потому что многих смущает спорное и сбивающее с толку поведение президента на публике.

Как заявил врач Белого дома Кевин О’Коннор, после неврологического обследования выяснилось, что у Байдена нет признаков болезни Паркинсона или рассеянного склероза.

Однако уже в этом году экс-губернатор Южной Каролины и экс-представитель США в ООН Никки Хейли, которая намерена участвовать в выборах в 2024 году, предложила тестировать всех кандидатов на пост президента, чей возраст превышает 75 лет, на здравость рассудка.

Первая леди США Джилл Байден назвала смехотворной эту идею и отметила, что ее супруг не будет проходить подобный тест.

Позже Джо Байден во время выступления перед Международной ассоциацией пожарных пошутил над собой, заявив, что как-то врачи искали у него головной мозг.

Добавим, что Ронни Джексон, согласно информации на его сайте, окончил медицинскую школу Медицинского отделения Техасского университета, после чего начал военную службу в ВМС США.

Позже Джексон завершил ординатуру по неотложной медицине. Вскоре после этого он был отправлен в Ирак, чтобы возглавить усилия реанимационной медицины после хирургического шока.

Во время службы в Ираке он был отозван обратно в США для работы в медицинском подразделении Белого дома при администрации президента Джорджа Буша-младшего. Затем он возглавил медицинский отдел Белого дома в качестве врача президента во время администраций Обамы и Трампа. В январе 2019 года экс-президент Дональд Трамп назначил его главным медицинским советником и помощником президента.

В декабре 2019 года он ушел в отставку из ВМС США в звании контр-адмирала, вернулся в штат Техас и баллотировался в конгресс США. Джексон был избран в состав 13-го избирательного округа Техаса в ноябре 2020 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018292-baydena-prizvali-sdat-test-na-umstvennye-sposobnosti-dlya-uchastiya-v-vyborah/