СМИ усомнились в крепком здоровье Джо Байдена из-за его походки

Джо Байден. Фото: Gettty Images/ ERIC BARADAT / Contributor

Журналисты NY Post усомнились в крепком здоровье американского президента Байдена.

Ранее стало известно, что из-за плановой колоноскопии президент Байден временно передал свои полномочия вице-президенту США Камале Харрис. Она должна была выполнять его обязанности, пока президент Соединенных Штатов находился под анестезией в больнице.

Согласно опросу McLaughlin & Associates, 59 процентов американцев хотят, чтобы Байден прошел когнитивный тест и опубликовал результаты. Потому что многих смущает спорное и сбивающее с толку поведение президента на публике.

В пятницу вечером на сайте Белого дома были опубликованы результаты первого медицинского осмотра. Но о когнитивных способностях американского главы ничего не упоминалось.

Как заявил врач Белого дома Кевин О’Коннор, после неврологического обследования выяснилось, что у Байдена нет признаков болезни Паркинсона или рассеянного склероза.

Но при этом, как и многие специалисты, он отмечает вызывающую обеспокоенность походку президента США. Но связывает это с прошлогодней его травмой, когда Байден сломал ногу, выходя из душа.

Однако врач из Нью-Йорка Марк Сигел связал более асимметричные шаги Байдена с возможным развитием деменции.

СМИ рассказали, что Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943274-smi-usomnilis-v-krepkom-zdorove-dzho-baydena-iz-za-ego-pohodki/