CNN: Племянник Кеннеди подал заявку на участие в выборах президента США

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Alessandro Bremec/NurPhoto/Getty Images

По информации CNN, 69-летний Роберт Кеннеди-младший подал документы, чтобы баллотироваться в президенты США в 2024 году. Он является племянником 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди.

По данным телеканала, Кеннеди-младший подал документы в Федеральную избирательную комиссию, чтобы баллотироваться на пост президента в 2024 году от Демократической партии.

Отмечается, что заявка была подтверждена в среду, 5 апреля, казначеем его кампании Джоном Э. Салливаном.

69-летний Роберт Кеннеди-младший является сыном бывшего нью-йоркского сенатора, генерального прокурора США Роберта Кеннеди, а также племянником убитого в 1963 году президента США Джона Ф. Кеннеди.

Как сообщает CNN, Кеннеди-младший – большой противник вакцин.

"Он продвигал дискредитированные заявления о связи вакцин и аутизма и основал антипрививочную организацию Children's Health Defense. Он также выступил против вакцины против коронавируса и раскритиковал действия федерального правительства по борьбе с пандемией", – отметили корреспонденты.

Также сообщается, что Роберт Кеннеди-младший известен тем, что в качестве юриста работал с группой, которая руководила очисткой Гудзона (река на востоке США). Он также работал в Совете по защите природных ресурсов и был соучредителем юридической фирмы по вопросам окружающей среды.

Ранее Кеннеди-младший уже заявлял о намерении побороться за пост главы Белого дома. Конкуренцию ему может составить экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Также бывший представитель США при ООН, однопартиец Дональда Трампа Никки Хейли объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов Америки в 2024 году.

Напомним, что нынешний президент США Джо Байден собирается баллотироваться на второй срок. Это подтвердили в Белом доме, хотя официального заявления о начале кампании еще не было.

Кроме того, о желании побороться за роль главы государства сообщал американский рэпер Канье Уэст.

Кто такой Джон Кеннеди?

Как пишет ТАСС, Джон Фицджеральд Кеннеди родился 29 мая 1917 года в Бруклайне, штат Массачусетс, в семье выходцев из Ирландии.

После Второй мировой войны, согласившись на уговоры отца, Кеннеди решил посвятить себя политике. В 1946 году он был избран в Палату представителей США от Массачусетса.

В 1952 году с помощью финансовой поддержки семьи Кеннеди выиграл выборы в Сенат. В 1958 году был переизбран и занимал пост до конца 1960 года.

Джон Кеннеди. Фото: NY Daily News Archive / Getty Images

На президентских выборах 1960 года 43-летний Кеннеди получил 49,7% голосов избирателей, одержав победу над Ричардом Никсоном с перевесом всего в 0,2%. Он стал самым молодым избранным президентом США.

22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас (штат Техас) Джон Кеннеди был смертельно ранен. Согласно выводам специальной комиссии, Кеннеди убил преступник-одиночка Ли Харви Освальд. Через два дня после покушения в полицейском участке его застрелил житель Далласа Джек Руби.

Существует ряд конспирологических теорий, представляющих альтернативные версии убийства, в том числе заговор американских или советских спецслужб, однако ни одна из них не доказана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2015654-cnn-plemyannik-kennedi-podal-zayavku-na-uchastie-v-vyborah-prezidenta-ssha/