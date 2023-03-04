Племянник Джона Кеннеди может принять участие в выборах президента США в 2024 году
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Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший рассматривает возможность баллотироваться на пост президента, сообщает телеканал Fox News.
Вчера, 3 марта, Роберт Кеннеди-младший, выступая в штате Нью-Гемпшир, заявил, что рассматривает возможность баллотироваться на пост президента в 2024 году.
"Я думаю об этом, да. Я преодолел самое большое препятствие – моя жена дала мне зеленый свет", – сказал Кеннеди.
Отмечается, что, если Кеннеди будет баллотироваться, то он бросит вызов Байдену в борьбе за выдвижение от Демократической партии.
Как пишет издание, Кеннеди, сын покойного сенатора Роберта Ф. Кеннеди и племянник покойного президента Джона Ф. Кеннеди, называет себя пожизненным демократом и является известным противником вакцины против COVID-19.
Напомним, ранее Белый дом подтвердил, что нынешний президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок. Конкуренцию ему планирует составить и экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Также о желании побороться за роль главы государства сообщал американский рэпер Канье Уэст.
Кроме того, бывший представитель США при ООН, однопартиец Дональда Трампа Никки Хейли объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов Америки в 2024 году.
Выборы в США
Система президентских выборов в США устроена несколько иначе, чем привыкли казахстанцы.
Как пишет ТАСС, на протяжении более 200 лет в США действует непрямая двухступенчатая процедура выборов – сначала граждане голосуют за выборщиков, а затем те избирают главу государства. Побеждает тот, кто сможет собрать больше голосов именно выборщиков, а не непосредственно избирателей.
Кандидаты от Демократической и Республиканской партий (две основные политические силы страны) отбираются в ходе внутрипартийных предварительных выборов (праймериз) и утверждаются съездами этих партий.
Кандидаты от других партий (в настоящее время на федеральном уровне действуют более 40 политических объединений) выдвигаются, как правило, партийными съездами и набирают на выборах 1-2%.
При этом согласно 2-й статье американской конституции, президентом может быть избран любой гражданин США, родившийся в этой стране, проживающий в ней не менее 14 лет и достигший к моменту выборов 35-летнего возраста. Требования к кандидату в вице-президенты такие же. Претенденты на оба поста представляют одну политическую партию, но должны проживать в разных штатах. В течение избирательной кампании они идут "в связке".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2011758-plemyannik-dzhona-kennedi-mozhet-prinyat-uchastie-v-vyborah-prezidenta-ssha-v-2024-godu/