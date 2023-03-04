Племянник Джона Кеннеди может принять участие в выборах президента США в 2024 году

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Stefani Reynolds/AFP/Getty Images

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший рассматривает возможность баллотироваться на пост президента, сообщает телеканал Fox News.

Вчера, 3 марта, Роберт Кеннеди-младший, выступая в штате Нью-Гемпшир, заявил, что рассматривает возможность баллотироваться на пост президента в 2024 году.

"Я думаю об этом, да. Я преодолел самое большое препятствие – моя жена дала мне зеленый свет", – сказал Кеннеди.

Отмечается, что, если Кеннеди будет баллотироваться, то он бросит вызов Байдену в борьбе за выдвижение от Демократической партии.

Как пишет издание, Кеннеди, сын покойного сенатора Роберта Ф. Кеннеди и племянник покойного президента Джона Ф. Кеннеди, называет себя пожизненным демократом и является известным противником вакцины против COVID-19.

Напомним, ранее Белый дом подтвердил, что нынешний президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок. Конкуренцию ему планирует составить и экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Также о желании побороться за роль главы государства сообщал американский рэпер Канье Уэст.

Кроме того, бывший представитель США при ООН, однопартиец Дональда Трампа Никки Хейли объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов Америки в 2024 году.

Выборы в США

Система президентских выборов в США устроена несколько иначе, чем привыкли казахстанцы.

Как пишет ТАСС, на протяжении более 200 лет в США действует непрямая двухступенчатая процедура выборов – сначала граждане голосуют за выборщиков, а затем те избирают главу государства. Побеждает тот, кто сможет собрать больше голосов именно выборщиков, а не непосредственно избирателей.

Кандидаты от Демократической и Республиканской партий (две основные политические силы страны) отбираются в ходе внутрипартийных предварительных выборов (праймериз) и утверждаются съездами этих партий.

Кандидаты от других партий (в настоящее время на федеральном уровне действуют более 40 политических объединений) выдвигаются, как правило, партийными съездами и набирают на выборах 1-2%.

При этом согласно 2-й статье американской конституции, президентом может быть избран любой гражданин США, родившийся в этой стране, проживающий в ней не менее 14 лет и достигший к моменту выборов 35-летнего возраста. Требования к кандидату в вице-президенты такие же. Претенденты на оба поста представляют одну политическую партию, но должны проживать в разных штатах. В течение избирательной кампании они идут "в связке".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2011758-plemyannik-dzhona-kennedi-mozhet-prinyat-uchastie-v-vyborah-prezidenta-ssha-v-2024-godu/