Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США

Канье Уэст. Фото: instagram.com/rapautop10

Рэпер Канье Уэст заявил, что собирается баллотироваться в президенты США в 2024 году. Музыкант подтвердил, что стартовала работа над его президентской кампанией, передает NYPost.

На видео, опубликованном на YouTube, Уэст сообщил, что привлек для работы над своей президентской кампанией Майло Яннопулоса.

"Это Майло, (он - прим. ред.) работает над кампанией", — сказал Уэст.

Тогда человек за кадром спросил у самого Яннопулоса, правдивы ли данные слова рэпера.

"Думаю, да", — подтвердил Яннопулос.

Британский полемист, экс-главред ультраправого новостного издания Breitbart News Майло Яннопулос ранее работал на члена Республиканской партии и сторонницу Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин.

Ранее Грин публично назвала Украину "51-м американским штатом" и потребовала от правительства страны отчитаться за финансирование украинской стороны.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп недавно подал документы для участия в президентской гонке в 2024 году. Принять участие в выборах президента намерен также действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1998306-kane-uest-zayavil-o-namerenii-ballotirovatsya-v-prezidenty-ssha/