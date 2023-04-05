Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом и встретился с Дудой (видео)
Опубликовано:
Сегодня, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой прибыли с официальным визитом в польскую столицу, передает "Европейская Правда".
Отмечается, что это первый с начала войны в Украине раз, когда о визите Зеленского в другое государство сообщается заранее.
Вместе с супругой Еленой Зеленской в Варшаве президента Украины встретили президент Польши Анджей Дуда и первая леди Агата Корнхаузер-Дуда. Церемония встречи, как сообщается, проходила с воинскими почестями и оркестром.
В канцелярии польского президента сообщили, что после официального приветствия гостей Дуда и Зеленский проведут переговоры в президентском дворце. Также ожидаются переговоры делегаций двух стран.
Среди вопросов, которые будут обсуждаться сторонами – военная помощь Украине, послевоенное восстановление, путь Украины в ЕС и НАТО, а также ряд исторических вопросов.
Кроме того, запланировано совместное выступление президентов Польши и Украины в 18:00 по местному времени (22:00 по Астане).
Это первый с начала войны в Украине визит Зеленского в Польшу.
Где еще побывал Зеленский с начала войны в Украине?
В декабре прошлого года Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабной войны покинул Украину. 21 декабря украинский лидер прибыл с визитом в Вашингтон, где провел переговоры с Байденом.
После переговоров президенты США и Украины дали совместную пресс-конференцию. В частности, Байден тогда подтвердил, что Украина получит от США системы ПВО Patriot.
В феврале Зеленский прибыл в Лондон. Там он встретился с королем Карлом III и премьером Риши Сунаком, а также выступил в парламенте.
После британской столицы президент Украины направился в Париж, где провел переговоры с Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. После встречи лидеры провели совместную пресс-конференцию.
После этого украинский лидер направился в Брюссель, где был встречен овациями в Европейском парламенте.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2015581-zelenskiy-pribyl-v-polshu-s-ofitsialnym-vizitom-i-vstretilsya-s-dudoy/