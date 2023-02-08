Визит Зеленского в Лондон: президент Украины попросил у Британии истребители и встретился с королем Карлом III

Владимир Зеленский во время визита в Великобританию. Фото: Stefan Rousseau-by WPA Pool/Getty Images

Владимир Зеленский во время выступления в британском парламенте призвал Лондон предоставить украинским вооруженным силам боевые самолеты. В среду президент Украины находится с визитом в Лондоне, он уже встретился с премьер-министром Риши Сунаком и проводит аудиенцию с королем Карлом III в Букингемском дворце.

Зеленский обращался к депутатам обеих палат парламента в Вестминстерском холле - историческом здании, где проходят важные государственные мероприятия.

"У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее!" - призвал Зеленский и предложил новый лозунг совместной борьбы Британии и Украины против российской агрессии: "Крылья за свободу".

Карл III и Владимир Зеленский. Фото: Aaron Chown/POOL/AFP via Getty Images

До этого самолет британских Королевских военно-воздушных сил доставил Зеленского в лондонский аэропорт Станстед, где его встретил британский премьер-министр Риши Сунак.

В парламенте Зеленского приветствовали продолжительными овациями и пригласили его на сцену со словами "Слава Украине!", которые спикер парламента произнес на украинском.

Риши Сунак и Владимир Зеленский. Фото: Rasid Necati Aslim/Anadolu Agency via Getty Images

Среди зрителей, помимо действующего премьера Риши Сунака, были также предыдущие премьеры Борис Джонсон и Тереза Мэй.

Бориса Джонсона Зеленский отдельно поблагодарил за поддержку в том момент, когда "это казалось невозможным". Поблагодарил он и нынешнего премьера за продолжение политики единства с Украиной.

В своей речи Зеленский сравнил происходящее с совместной борьбой Украины и Британии против фашистских захватчиков во время Второй мировой войны, заявив, что теперь "новое зло поднимает голову". Он поблагодарил Британию за военную помощь в виде поставок танков и других вооружений, однако отметил, что сейчас Украине необходимы истребители, чтобы защитить свое небо от российских ракет.

Прямо во время выступления Зеленский вручил спикеру парламента Линдси Хойлу шлем одного из самых признанных и успешных, по словам украинского президента, украинских пилотов. Он назвал его символом продолжения совместной борьбы в небе: "В Британии король - пилот военно-воздушных сил, но сегодня в Украине каждый пилот ВВС - король".

Линдси Хойл и Владимир Зеленский. Фото: Stefan Rousseau-by WPA Pool/Getty Images

Зеленский имел в виду, что в годы службы в армии в 1970-х годах король Карл III был военным пилотом.

"У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы ее защитить!" - сказал президент Украины. Он вспомнил, что во время посещения парламента еще до полномасштабного вторжения он поблагодарил хозяев "за вкусный английский чай". "Сегодня я покину парламент, заранее поблагодарив всех вас за мощные английские самолеты", - заявил Зеленский.

В среду Лондон объявил, что Великобритания начнет обучение украинских пилотов полетам на истребителях западного образца.

Это решение может свидетельствовать об изменении позиции Британии в отношении поставок западных истребителей Украине. Ранее Сунак назвал такие поставки "непрактичными", объясняя, что британские военные самолеты очень сложны и для обучения полетам на них может понадобиться несколько месяцев.

Вторая поездка за время войны

Перед выступлением Зеленского в парламенте проходила сессия вопросов-ответов парламентариев с премьер-министром Риши Сунаком, которая началась с приветствия "Слава Украине!" на украинском от одного из депутатов.

Сунак отметил, что целью Британии остается победа Украины на поле боя в этом году, добавив, что путинская агрессия не может и не будет продолжаться. Он заявил, что Великобритания является ведущим европейским союзником Украины в НАТО, страна продолжает наращивать военную поддержку и будет едина с Украиной до тех пор, пока Путин и его "неспровоцированная агрессия" не потерпит поражение.

Это вторая поездка Зеленского за рубеж после начала полномасштабного российского вторжения, ранее он побывал в США и в Польше.

Планируется, что в Британии Зеленский также встретится с украинскими военными, которые проходят здесь боевую подготовку.

Британия намерена расширить программу обучения украинских военных и подготовить к боевым действиям еще 20 тыс. человек. Сообщается, что британские военные специалисты в числе прочего будут обучать украинских морских пехотинцев. Британия начала обучение украинских военных в июне 2022 года, она пообещала каждые 120 дней готовить 10 тыс. бойцов ВСУ.

По заявлению канцелярии премьер-министра, Сунак также предложит Киеву средства для нанесения ударов на более дальних расстояниях, чтобы помешать России разрушать украинскую критическую инфраструктуру. О каких именно средствах поражения идет речь, пока не сообщается.

Новые санкции

Британские власти также объявили о новых санкциях против России, в том числе против тех, кто "помогает [президенту Владимиру] Путину укрепить личное благосостояние, и компаний, получающих доходы от кремлевской военной машины".

Так, под санкции попали шесть компаний, поставляющих России военную технику и беспилотники, среди них: "Ростехкомплект", "Оборонлогистика" и российский разработчик беспилотников ZALA Aero.

Список также пополнился восемью россиянами, которых связывают с личной властью и богатством Путина - бизнес-омбудсмен Борис Титов, нефтяной менеджер Николай Егоров, владелец пропагандистского медиа "Регнум" Сергей Руднов, Светлана Кривоногих и несколько других бизнесменов. Кривоногих - давняя знакомая Владимира Путина, которая владеет долей в банке "Россия". Российские независимые СМИ называют ее матерью внебрачной дочери Путина.

В четверг Зеленского также ждут в Брюсселе на встрече глав государств и правительств Евросоюза.

В марте прошлого года Зеленский обращался к британскому парламенту по видеосвязи. Это было первое в истории выступление иностранного лидера непосредственно в зале заседаний Палаты общин.

Какую военную поддержку Британия оказывает Украине

С февраля прошлого года Великобритания направила военную помощь Украине на сумму 2,3 млрд фунтов и таким образом стала вторым по масштабам поддержки Киева государством после США. Британское правительство обещает, что в этом году размеры помощи будут такими же.

Британия также ввела санкции против России и приняла более 100 тыс. беженцев из Украины.

В числе военного оборудования, предоставленного Украине Великобританией:

Несколько систем ПВО, в том числе Starstreak - она предназначена для уничтожения низколетящих воздушных целей с близкого расстояния;

Танки Challenger-2;

Артиллерийские системы, в том числе 30 самоходных гаубиц AS-90;

Сотни тысяч снарядов калибра 155 мм;

Реактивные системы залпового огня M270 (гусеничный аналог американских HIMARS);

Переносные противотанковые ракеты NLAW;

Морские ракеты Brimstone;

Бронетехника, в том числе патрульные машины Mastiff;

Беспилотники, предназначенные для логистической поддержки изолированных сил;

Оборудование для радиоэлектронной борьбы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2008633-vizit-zelenskogo-v-london-prezident-ukrainy-poprosil-u-britanii-istrebiteli-i-vstrechaetsya-s-korolem-karlom-iii/