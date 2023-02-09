Зеленский побывал в Париже, где встретился с Макроном и Шольцем (фото, видео)

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото: twitter.com/EmmanuelMacron

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Ранее Зеленский посетил Великобританию, где призвал Лондон предоставить его стране боевые самолеты.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Париж, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

"Прибыл в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Я верю, что сегодня мы укрепим наше единство!" – написал украинский лидер.

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в фото со встречи с Зеленским у Елисейского дворца.

"Добро пожаловать в Париж, дорогой друг. Украина может рассчитывать на Францию", – пишет Макрон.

Следом президент Франции опубликовал с украинским коллегой, подписав "К победе, к миру, к Европе", а также , на котором он, Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц идут по коридору дворца.

Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона.

"Почет Украине и ее народу. Почет Вам, дорогой Владимир, за Ваше мужество и преданность", – заявил президент Франции.

Кроме того, Зеленский, Макрон и Шольц провели совместную пресс-конференцию. Соответствующий видеоролик опубликовал Офис президента Украины в своем официальном YouTube-канале.

Канцлер Германии в своем Twitter-аккаунте, в свою очередь, тоже сделал заявление.

"Украина героически - с мужеством, отвагой и настойчивостью - борется против жестокой российской агрессии. Вместе с Эммануэлем Макроном я лично заверил Владимира Зеленского сегодня в Париже: Мы будем стоять рядом с Украиной - столько, сколько потребуется", – написал Шольц.

Напомним, днем ранее впервые с начала войны президент Украины прибыл с визитом в Лондон. Там он встретился с премьер-министром Риши Сунаком, а также королем Великобритании Карлом III.

В Лондоне Владимир Зеленский выступил перед британским парламентом. Украинский лидер призвал Лондон предоставить вооруженным силам Украины боевые самолеты.

Орден Почетного легиона – высшая награда во Франции, которую присуждает президент республики за военные или гражданские заслуги, объяснили в "Украинской Правде".

По информации на сайте Британской энциклопедии, орден был учрежден Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года. На значке ордена изображена надпись "République Française"; на оборотной стороне - набор скрещенных триколоров с девизом "Honneur et Patrie".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2008702-zelenskiy-pobyval-v-parizhe-gde-vstretilsya-s-makronom-i-sholtsem/