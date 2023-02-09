Зеленский побывал в Париже, где встретился с Макроном и Шольцем (фото, видео)
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Украинский президент Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Ранее Зеленский посетил Великобританию, где призвал Лондон предоставить его стране боевые самолеты.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Париж, о чем сообщил в своем Telegram-канале.
"Прибыл в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Я верю, что сегодня мы укрепим наше единство!" – написал украинский лидер.
Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в Twitter фото со встречи с Зеленским у Елисейского дворца.
"Добро пожаловать в Париж, дорогой друг. Украина может рассчитывать на Францию", – пишет Макрон.
Следом президент Франции опубликовал снимок с украинским коллегой, подписав "К победе, к миру, к Европе", а также фотографию, на котором он, Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц идут по коридору дворца.
Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона.
"Почет Украине и ее народу. Почет Вам, дорогой Владимир, за Ваше мужество и преданность", – заявил президент Франции.
Кроме того, Зеленский, Макрон и Шольц провели совместную пресс-конференцию. Соответствующий видеоролик опубликовал Офис президента Украины в своем официальном YouTube-канале.
Канцлер Германии в своем Twitter-аккаунте, в свою очередь, тоже сделал заявление.
"Украина героически - с мужеством, отвагой и настойчивостью - борется против жестокой российской агрессии. Вместе с Эммануэлем Макроном я лично заверил Владимира Зеленского сегодня в Париже: Мы будем стоять рядом с Украиной - столько, сколько потребуется", – написал Шольц.
Напомним, днем ранее впервые с начала войны президент Украины прибыл с визитом в Лондон. Там он встретился с премьер-министром Риши Сунаком, а также королем Великобритании Карлом III.
В Лондоне Владимир Зеленский выступил перед британским парламентом. Украинский лидер призвал Лондон предоставить вооруженным силам Украины боевые самолеты.
Орден Почетного легиона – высшая награда во Франции, которую присуждает президент республики за военные или гражданские заслуги, объяснили в "Украинской Правде".
По информации на сайте Британской энциклопедии, орден был учрежден Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года. На значке ордена изображена надпись "République Française"; на оборотной стороне - набор скрещенных триколоров с девизом "Honneur et Patrie".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2008702-zelenskiy-pobyval-v-parizhe-gde-vstretilsya-s-makronom-i-sholtsem/