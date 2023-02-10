Зеленский выступил в Европарламенте и призвал ЕС дать Украине больше оружия

Владимир Зеленский. Фото: Hollie Adams/Bloomberg via Getty Images

Посетив в среду Лондон и Париж, президент Украины Владимир Зеленский направился в Брюссель, где был овациями встречен в Европейском парламенте. Выступая перед европейскими парламентариями, Зеленский заявил, что, сражаясь с Россией, Украина защищает не только себя, но и всю Европу, европейский образ жизни.

Во время поездки в Европу Зеленский также призвал западные страны предоставить Киеву больше современных вооружений, в том числе боевые самолеты.

"Мы защищаемся от самой антиевропейской силы современного мира - мы защищаем себя. Мы, украинцы, на поле боя вместе с вами", - сказал Зеленский депутатам Европарламента.

После выступления в Европарламенте Зеленский присутствовал на заседании саммита Евросоюза и после него сказал журналистам, что некоторые страны ЕС уже готовы дать Украине в том числе и боевые самолеты.

"Я сегодня услышал от лидеров некоторых государств Европы готовность дать нам необходимое оружие, в том числе самолеты", - цитирует Зеленского агентство Укринформ.

Президент Украины сообщил на пресс-конференции, что проведет в четверг в Брюсселе еще несколько двусторонних встреч, и на них тоже собирается говорить о поставках самолетов.

Вместе с Зеленским в Брюссель прилетел французский президент Эммануэль Макрон, накануне заверивший, что Украина может рассчитывать на его поддержку, а Франция "полна решимости помочь Украине победить и восстановить ее законные права". Аналогичные заявления сделал и германский канцлер Олаф Шольц, подчеркнувший, что России нельзя позволить выиграть войну в Украине.

"Добро пожаловать домой, добро пожаловать в Евросоюз", - написал в "Твиттере" президент Европейского совета Шарль Мишель, приветствуя Зеленского в Брюсселе.

Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, добавила, что Брюссель - это сердце европейской семьи, к которой принадлежит Украина.

"Мы будем поддерживать Украину на каждом шагу к нашему Союзу", - написала глава Еврокомиссии.

Глава Европарламента Роберта Метсола заверила Владимира Зеленского, что ЕС будет помогать и поддерживать Украину столько, сколько потребуется. "Свобода будет защищена, мир будет восстановлен, вы победите. Слава Украине!" - сказала она, прежде чем передать слово Владимиру Зеленскому.

Будут ли истребители

Однако один из главных вопросов, для разрешения которого, судя по всему, Зеленский и отправился в европейское турне, пока остается неразрешенным: твердого обещания поставить Украине современные боевые самолеты - с конкретными цифрами и датами - пока не прозвучало.

Форум лидеров стран ЕС, на котором выступит Зеленский, - это не ярмарка торговцев оружием. Для Зеленского это шанс оказаться в одном зале с 27 главами государств, многие из которых поставляют Украине оружие, и попробовать убедить их увеличить и ускорить эти поставки.

По словам Зеленского, истребители и ракеты дальнего радиуса действия исключительно важны в дополнение к танкам, о поставках которых западные страны недавно все же договорились, и хотя он обсуждал вопрос о боевых самолетах в Париже, времени для его разрешения осталось очень мало.

В военное время президент редко покидает страну, и по словам одного высокопоставленного украинского чиновника, он поехал в Европу за результатами.

Вопрос в том, насколько убедительно прозвучит его обращение и что нового он может сказать.

Наблюдавший выступление Зеленского в британском парламенте в среду обозреватель Би-би-си Крис Мэйсон отмечает, что его главный посыл - "спасибо за помощь, но нам нужно еще, и много" - был украшен захватывающей риторикой бывшего актера, который чувствует себя комфортно на публичной сцене и знает толк в театральных постановках.

Представляя спикеру парламента сэру Линдси Хойлу шлем летчика-истребителя, Зеленский продемонстрировал надпись на нем: "У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее".

Однако бурные аплодисменты и военные самолеты - это не одно и то же. И британский премьер Риши Сунак не дал конкретных обещаний предоставить Украине боевые самолеты - хотя и поручил правительству изучить вопрос о том, какие истребители можно поставить ВСУ и в какие сроки.

Даунинг-стрит сообщила, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес обдумывает этот вопрос, но подчеркнула, что это "долгосрочное решение" и что подготовка пилотов может занять годы.

Отчасти задержка объясняется положением дел в британских королевских ВВС, которые не успевают готовить пилотов для себя.

Теоретически британцы могут предоставить Украине некоторое количество старых самолетов, включая два десятка истребителей Typhoon, но приведение их в состояние боеготовности потребует времени. Для их обслуживания и ремонта нужна непростая инфраструктура, которой у Украины нет.

Сам Бен Уоллес сказал Би-би-си, что поставка самолетов Украине может занять несколько месяцев. Министр обороны пояснил, что вместо этого Великобритания сейчас сосредоточилась на обеспечении воздушного прикрытия Украины средствами ПВО.

Выступая на конференции в Риме, Уоллес сказал, что поддержка наземных украинских войск с воздуха может быть обеспечена с помощью ракет большой дальности и беспилотников.По его словам, более реалистично и продуктивно было бы предоставить Украине самолеты в долгосрочной перспективе для обеспечения ее безопасности после окончания войны с Россией.Поставить современные боевые самолеты - это не значит просто довезти их до границы, это гораздо более сложный процесс, сказал Уоллес Би-би-си.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в четверг написал, что вопрос с поставкой самолетов может быть скоро решен. Ермак, правда, сформулировал эту мысль довольно расплывчато.

"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины, похоже, может быть решен. Детали чуть позже", - написал Ермак.

Опасения эскалации конфликта

До недавнего времени западные политики, объясняя колебания относительно поставок Украине самолетов и дальнобойного оружия, говорили в числе прочего, что опасаются эскалации конфликта. С начала войны Москва неоднократно предостерегала Запад от поставок оружия Украине, называя это провокациями и угрожая ответными мерами. В какой именно момент в Кремле посчитают, что Рубикон перейден?

Именно эти сложности имел в виду лорд Робертсон, бывший генеральный секретарь НАТО, когда сказал в интервью Би-би-си, что у идеи с поставками боевых самолетов есть огромные проблемы, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

При этом Робертсон признал, что отправки нескольких танков Challenger, первые из которых должны появиться в Украине в марте, недостаточно.

Окончание боевых действий в Украине пока не просматривается. Как и чем закончится конфликт - тоже непонятно, пишет Крис Мэйсон. Какие просьбы Украины можно удовлетворить? Как долго это можно делать? Во что это обойдется европейским странам? И каковы могут быть последствия?

Поездка Зеленского, заключает корреспондент Би-би-си, - это напоминание о том, что вопросы, которые война в Украине ставит перед Великобританией и Европой в целом, будут стоять перед ними еще долгое время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2008870-zelenskiy-vystupil-v-evroparlamente-i-prizval-es-dat-ukraine-bolshe-oruzhiya/