Байден считает, что Путин не рискнет применить ядерное оружие

Джо Байден. Фото: Gettty Images / Joshua Lott / Stringer

Американский президент Джо Байден в интервью CNN сказал, что его российский коллега Владимир Путин не станет применять ядерное оружие. При этом он заявил, что Пентагон уже разработал варианты действий, если этот сценарий все-таки произойдет.

"Я не думаю, что он сделает это. Я думаю, что он безответственно говорит об этом: мировой лидер одной из крупнейших ядерных держав мира говорит, что он может применить тактическое ядерное оружие в Украине", – заявил Байден.

При этом американский лидер отказался сообщить, как будет выглядеть ответ США, если президент России все-таки реализует угрозы. Однако Байден сказал, что Пентагон уже разработал различные варианты действий на случай развития подобного сценария.

"Это обсуждалось, но я не собираюсь в это вдаваться. Было бы безответственно с моей стороны говорить о том, что мы будем или не будем делать", – отметил глава США.

Ранее Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина рациональным игроком, но заявил, что тот "просчитался" в случае с Украиной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992238-bayden-schitaet-chto-putin-ne-risknet-primenit-yadernoe-oruzhie/