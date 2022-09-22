Байден заявил, что ядерная война не должна быть развязана никогда

Джо Байден. Фото: Gettty Images/ ERIC BARADAT / Contributor

Американский президент Джо Байден во время выступления на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что нужно не допустить развязывания ядерной войны в мире, передает The Washington Post.

Байден выступил на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН после того, как Путин пригрозил применением ядерного оружия при угрозе территориальной целостности России.

"Только сегодня президент Путин выступил с открытыми ядерными угрозами Европе, безрассудно пренебрегая обязанностями режима нераспространения <…> В ядерной войне нельзя выиграть, и она никогда не должна быть развязана", – заявил президент США.

Американский лидер также осудил проведение "референдумов" в оккупированных территориях восточной Украины.

"Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась на справедливых условиях, на условиях, под которыми мы все подписались: что нельзя захватывать территорию страны силой", – добавил он.

Напомним, 21 сентября в обращении к народу президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение жителей Херсонской, Запорожской областей, а также Донбасса на референдумах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989003-bayden-zayavil-chto-yadernaya-voyna-ne-dolzhna-byt-razvyazana-nikogda/