Путин пригрозил ядерным оружием при угрозе территориальной целостности России

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к народу заявил, что при угрозе территориальной целостности российские власти будут использовать все методы, передает РИА Новости.

"При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф", – заявил президент России.

Кроме того, Путин предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".

"А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону", – сказал глава России в обращении.

Российский президент Владимир Путин в ходе обращения к народу заявил о частичной мобилизации в России. Он объявил, что мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.

Он также заявил, что Россия поддержит решение жителей Херсонской, Запорожской областей, а также Донбасса на референдумах.

Напомним, сегодня, 21 сентября, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Предполагалось, что обращение российского президента будет показано 20 сентября. Но анонсированное выступление так и не состоялось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988875-putin-prigrozil-yadernym-oruzhiem-pri-ugroze-territorialnoy-tselostnosti-rossii/