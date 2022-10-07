Байден заявил, что Путин "не шутит", говоря о применении ядерного оружия

Джо Байден. Фото: Bloomberg/Contributor/Getty Images

Президент США Джо Байден, выступая в Нью-Йорке, заявил, что Путин "не шутит", говоря о возможности применения тактического ядерного оружия. Слова американского лидера приводит корреспондент CNN в Белом доме Наташа Бертран на своей странице в

"Впервые с момента Карибского кризиса (напряженное политическое, дипломатическое и военное противостояние между СССР и США в октябре 1962 года – прим. ред.) у нас есть угроза применения ядерного оружия, если события продолжат развиваться так, как идут сейчас", – заявил Байден.

Он добавил, что "довольно хорошо" знает Путина.

"Он не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного, биологического или химического оружия", – отметил американский президент.

При этом, Байден подчеркнул, что нельзя просто применить ядерное оружие и "не закончить Армагедоном".

Напомним, что в конце сентября Джо Байден также высказывался о вероятности применения ядерного оружия и заявил, что ядерная война не должна быть развязана никогда

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991552-bayden-zayavil-chto-putin-ne-shutit-govorya-o-primenenii-yadernogo-oruzhiya/