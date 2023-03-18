Зеленский ввел санкции против президента Сирии Башара Асада

Башар Асад. Фото: Pool BENAINOUS/HOUNSFIELD/Gamma-Rapho via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против сирийского лидера Башара Асада - соответсвующий указ появился на официальном сайте главы государства.

На Асада распространяется блокировка активов, полное прекращение торговых операций и другие меры. Санкции в отношении президента Сирии введены сроком на 10 лет.

Помимо этого введены санкции в отношении главы МИД Сирии Фейсала Микдада и премьер-министра страны Хусейна Арнуса.

Документ был подписан сегодня, 18 марта 2023 года.

По информации РИА Новости, президент Сирии Башар Хафез аль-Асад родился 11 сентября 1965 года в Дамаске в семье командующего сирийскими ВВС и ПВО бригадного генерала Хафеза Асада, который в 1970 году стал главой государства.

Башар Сад был третьим ребенком в семье - у него были старшие брат и сестра.

По первому образования Асад является врачом-офтальмологом, однако после гибели старшего брата Баселя в автокатастрофе Башар Асад поступил в военную академию в Хомсе и в звании капитана был назначен командиром танкового батальона.

После возглавил Республиканскую гвардию.

После смерти Хафеза Асада Башар Асад был избран генеральным секретарем Партии арабского социалистического возрождения в Сирии и выдвинут единственным кандидатом в президенты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013432-zelenskiy-vvel-sanktsii-protiv-prezidenta-sirii-bashara-asada/