Полный тезка Эрдогана выдвинул свою кандидатуру на парламентских выборах в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Stringer / Getty Images

Полный тезка президента Турции, 24-летний Реджеп Тайип Эрдоган, подал документы для участия в парламентских выборах 14 мая, передает РБК со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что 24-летний кандидат зарегистрировался на выборы в парламент от провинции Невшехир. По словам молодого человека, соотечественники с симпатией относятся к тому, что его зовут так же, как президента.

Тезка Эрдогана рассказал, что он был назван в честь президента Турции после того, как того посадили в тюрьму.

"Мой отец назвал меня Реджеп Тайип, потому что он очень любил нашего президента, был опечален этой ситуацией и хотел показать свою любовь к нашему президенту", – поделился он.

Согласно информации на сайте Hurriyet Daily News, в 1997 году Реджепа Тайипа Эрдогана, который был на тот момент мэром Стамбула, приговорили к 10-месячному тюремному сроку за публичное чтение поэмы пантюркиста Зии Гекальпа.

Эрдоган прочитал следующую строчку: "Мечети – наши казармы, купола – наши шлемы, минареты – наши штыки". За это политика признали виновным в подстрекательстве к насилию и религиозной ненависти.

В 1999 году его заключили под стражу на четыре месяца. Тогда конвой из двух тысяч автомобилей сопровождал Эрдогана в тюрьму.

Президентские выборы в Турции

В августе 2022 года сообщалось, что выборы президента Турции состоятся 18 июня 2023 года, однако 23 января действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выборы пройдут 14 мая.

При этом он отметил, что планирующиеся в мае всеобщие выборы – не досрочные, они переносятся вперед из-за сезонных условий.

Между тем о своем намерении вновь баллотироваться на пост президента Эрдоган сообщил еще в июне прошлого года. Он является кандидатом от альянса двух партий – правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и Партии националистического движения (ПНД).

А 7 марта стало известно имя соперника действующего турецкого президента, им стал кандидат от коалиции шести оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу.

Также на прошлой неделе Эрдоган заявил избирателям, что победа на майских выборах кандидата от оппозиции станет катастрофой для страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013367-polnyy-tezka-erdogana-vydvinul-svoyu-kandidaturu-na-parlamentskih-vyborah-v-turtsii/