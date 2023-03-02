Байден продлил действие режима ЧС в США из-за ситуации в Украине

Белый дом. Иллюстративное фото: pixabay.com

Байден направил в Конгресс уведомление о продлении действия в США режима ЧС, введенного из-за ситуации в Украине. Соответствующее письмо опубликовано на официальном сайте Белого дома.

Согласно сообщению, режим ЧС в США был введен еще в марте 2014 года и используется как правовое основание для применения санкций в отношении России.

Режим многократно расширялся - в 2014, 2018 и 2022 годах. Официально срок его действия должен был завершиться 6 марта 2023 года, однако Байден вновь продлил его.

"Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угроза миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности страны, незаконное присвоение ее активов, а также действия и политика правительства Российской Федерации, включая его предполагаемую аннексию Крыма и применение силы в Украине, продолжают представлять необычную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политики США", – говорится в сообщении президента Соединенных Штатов.

Как сообщает "Интерфакс", распоряжение о режиме ЧС в связи с украинскими событиями в США ввели еще в 2014 году. Указ президента тогда предполагал замораживание собственности "ряда лиц, причастных к развитию ситуации на Украине". Изначально речь шла о тех, кто способствовал присоединению Крыма к РФ. Позже перечень подобного рода санкций был расширен.

"Известия" уточняют, что в 2022 году США ввели новые беспрецедентные санкции в ответ на спецоперацию России в Украине. Они включают в себя ограничения против российских компаний и банковской системы, запрет на операции с ЦБ, заморозку его активов, отключение российских банков от SWIFT.

Под санкциями также оказались российские бизнесмены, политики, топ-менеджеры госкомпаний, телеведущие и деятели культуры.

Напомним, после начала российской специальной операции в Украине в феврале прошлого года США, Великобритания, Канада, Япония и ряд европейских стран ввели санкции против России. А на прошлой неделе, в годовщину вторжения в Украину, Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Новый пакет должен сократить торговлю ЕС с Россией еще примерно на 11 млрд евро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2011414-bayden-prodlil-deystvie-rezhima-chs-v-ssha-iz-za-situatsii-v-ukraine/