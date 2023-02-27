Почему Казахстан воздержался от голосования по резолюции ООН об Украине, объяснили в МИД

Флаг Республики Казахстан. Архивное фото: Hendrik Schmidt / Picture alliance / Getty Images

В Министерстве иностранных дел объяснили, почему Казахстан воздержался от голосования по резолюции ООН о необходимости достижения мира в Украине, передает корреспондент NUR.KZ.

В прошлый четверг, 23 февраля, делегаты Генассамблеи ООН приняли резолюцию о необходимости скорейшего достижения "всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине".

В поддержку резолюции выступила 141 страна, 32 страны воздержались, и семь – Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия – высказались против. В числе воздержавшихся от голосования стран и Казахстан.

Позицию нашей страны разъяснили в Министерстве иностранных дел.

МИД исходит из того, что "принятие подобного рода резолюций не будет способствовать нахождению взаимоприемлемого решения".

Подчеркивается, что в принятой резолюции "имеется ссылка на все предыдущие резолюции 11-й чрезвычайной специальной сессии ГА ООН, которые предусматривают, помимо вывода войск из Украины, создание международного механизма возмещения ущерба, исключение стран из состава международных организаций и структур, другие положения, которые не находят согласия у международного сообщества".

"Казахстан и ранее воздерживался при голосовании по указанным резолюциям, так как убежден, что они не способствуют взаимопониманию сторон, а только усугубляют кризис и углубляют разделительные линии.

При этом вновь отмечаем строгую приверженность Казахстана дипломатическому пути решения конфликта на основе Устава ООН и основополагающих принципов международного права. Подчеркиваем важность неуклонного соблюдения данных принципов и призываем к ответственности государств-членов ООН за поддержание и соблюдение суверенитета и территориальной целостности государств, взаимного уважения и мирного сосуществования", – добавили в министерстве.

В МИДе отмечают: Казахстан готов содействовать любому переговорному процессу, способствующему нахождению взаимоприемлемых решений, и считает, что военный конфликт между Россией и Украиной можно решить исключительно мирным путем.

За что проголосовало большинство?

Как сообщает портал "Новости ООН", поддержавшие резолюцию члены Генассамблеи потребовали, чтобы Россия "немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах", и призвали к прекращению боевых действий.

Также Генассамблея "требует, чтобы обращение сторон в вооруженном конфликте со всеми военнопленными отвечало положениям Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года и Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 года, и призывает к:

полному обмену военнопленными;

военнопленными; освобождению всех незаконно задержанных лиц;

всех незаконно задержанных лиц; возвращению всех интернированных и насильственно перемещенных и депортированных гражданских лиц, включая детей".

Делегаты Генассамблеи выразили "сожаление по поводу тяжелейшей ситуации с правами человека и гуманитарной ситуации, сложившихся в результате агрессии Российской Федерации против Украины".

В документе содержится призыв к соблюдению сторонами своих обязательств, касающихся защиты гражданского населения и гражданских объектов и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа к нуждающимся в помощи, а также к немедленному прекращению нападений на критически важную инфраструктуру Украины, включая жилые дома, школы и больницы.

В резолюции также особо отмечается "необходимость обеспечить привлечение к ответственности за совершенные на территории Украины наиболее серьезные преступления по международному праву путем проведения надлежащего, справедливого и независимого расследования и осуществления судебного преследования на национальном или международном уровне".

Делегаты Генеральной Ассамблеи отметили усилия генерального секретаря и государств-членов по содействию установлению мира в Украине и призвали международное сообщество удвоить поддержку этих усилий.

По итогам голосования, "за" принятие резолюции проголосовало 141 государство.

Итоги голосования за принятие резолюции ООН. Изображение: twitter.com/UN_News_RU

Организация Объединенных Наций (ООН), согласно описанию на своем официальном сайте, – крупнейшая международная организация, служащая площадкой для решения глобальных проблем современности.

Идея создания ООН возникла во время Второй мировой войны. Название "Объединенные Нации", предложенное президентом США Франклином Д. Рузвельтом, было впервые использовано 1 января 1942 года в Декларации Объединенных Наций, когда во время Второй мировой войны представители 26 государств обязались от имени своих правительств продолжать совместную борьбу против стран оси.

"Лидеры мировых держав осознавали необходимость создания механизма предотвращения конфликтов в будущем. Таким механизмом стала ООН", – отмечают в организации.

Генеральная ассамблея, учрежденная в 1945 году, – главный совещательный, директивный и представительный орган организации.

Казахстан, наряду с Россией и Украиной, согласно данным сайта ООН, является членом организации (всего таковых – 193).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2011067-pochemu-kazahstan-vozderzhalsya-ot-golosovaniya-po-rezolyutsii-oon-ob-ukraine-obyasnili-v-mid/