"Мы на краю Третьей мировой": Трамп обвинил Байдена в ухудшении ситуации в мире
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Экс-президент США Дональд Трамп выступил перед республиканцами в Южной Каролине. В своей речи он обвинил нынешнего американского лидера в том, что он привел мир на грань новой мировой войны.
Выступление Трампа в прямом эфире транслировал YouTube-канал The Epoch Times.
"Своей слабостью и некомпетентностью Джо Байден привел нас на край Третьей мировой войны. Мы на краю Третьей мировой войны - если кто не знает", - заявил Трамп.
Экс-президент также подчеркнул в своей речи перед однопартийцами, что конфликт в Украине не возник, если бы он находился на посту главы Белого дома.
В случае его избрания президентом, Трамп пообещал вернуть мир через силу, однако, как отметил политик, он готов добиться мирного соглашения в течение 24 часов через переговоры.
"Это соглашение ждет, что его заключат. Но его некому заключить", - заявил Трамп.
Стоит отметить, что ранее Дональд Трамп уже говорил о том, что смог бы разрешить конфликт между Россией и Украиной в течение суток.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2007187-my-na-krayu-tretey-mirovoy-tramp-obvinil-baydena-v-uhudshenii-situatsii-v-mire/