"Мы на краю Третьей мировой": Трамп обвинил Байдена в ухудшении ситуации в мире

Дональд Трамп. Фото: Zach Gibson - Pool/Getty Images

Экс-президент США Дональд Трамп выступил перед республиканцами в Южной Каролине. В своей речи он обвинил нынешнего американского лидера в том, что он привел мир на грань новой мировой войны.

Выступление Трампа в прямом эфире транслировал YouTube-канал The Epoch Times.

"Своей слабостью и некомпетентностью Джо Байден привел нас на край Третьей мировой войны. Мы на краю Третьей мировой войны - если кто не знает", - заявил Трамп.

Экс-президент также подчеркнул в своей речи перед однопартийцами, что конфликт в Украине не возник, если бы он находился на посту главы Белого дома.

В случае его избрания президентом, Трамп пообещал вернуть мир через силу, однако, как отметил политик, он готов добиться мирного соглашения в течение 24 часов через переговоры.

"Это соглашение ждет, что его заключат. Но его некому заключить", - заявил Трамп.

Стоит отметить, что ранее Дональд Трамп уже говорил о том, что смог бы разрешить конфликт между Россией и Украиной в течение суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2007187-my-na-krayu-tretey-mirovoy-tramp-obvinil-baydena-v-uhudshenii-situatsii-v-mire/