Байден в Варшаве ответил Путину: Запад не собирался нападать на Россию

Джо Байден. Фото: Damian Lemaski / Bloomberg / Getty Images

Президент США Джо Байден заявил в ходе выступления в Варшаве, что Киев твердо стоит через год после начала вторжения России в Украину, а российский президент Владимир Путин недооценил украинцев.

"Год назад мир ожидал падения Киева. Я могу сказать, он стоит, он сильный, и самое главное - он свободный", – начал свою речь у Королевского замка в Варшаве Байден.

Он заявил, что аппетиты автократов невозможно умиротворить, им необходимо противостоять, а война в Украине никогда не завершится победой России.

"Россия никогда не победит в Украине, никогда", – сказал Байден. Эти слова толпа встретила аплодисментами.

В своем выступлении Байден подчеркнул, что Запад не собирался нападать на Россию и не стремился установить контроль над ней.

"США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее. Запад не планировал нападать на Россию, как сегодня сказал Путин. Миллионы российских граждан, которые хотят жить в мире со своими соседями - это не враги. Эта война никогда не была необходимой. Это трагедия. Войну выбрал президент Путин. Каждый новый день войны - это его выбор", – сказал Байден.

Президент США предостерег Россию от нападения на страны-члены НАТО.

"Не сомневайтесь в верности Соединенных Штатов нашему союзу НАТО и принципу Пятой статьи", – сказал Байден, имея в виду статью о коллективном ответе на нападения на страны-члены альянса. "Каждый член НАТО ее знает. Знает ее и Россия: нападение на одну страну - это нападение на всех".

Говоря о Владимире Путине, Байден повторил мысль о том, что российский лидер, вероятно, не ожидал той сплоченности, которую показали страны Запада в ответе на вторжение в Украину.

"Он думал, такие автократы как он - сильные, а демократические лидеры слабы, а потом он столкнулся с железной волей Америки и стран во всем мире, которые отказались принять мир, управляемый страхом", – сказал президент США.

Впечатления от речи Байдена

Святослав Хоменко, корреспондент Би-би-си

Если кто-то ожидал от варшавской речи Байдена новостей, которые могли бы изменить ход войны в Украине, он наверняка был очень разочарован.

Спич Байдена повторил все тезисы, с которыми и он выступал раньше, и которые сейчас продвигают другие представители США на всех возможных площадках. Россия не победит, Путин просчитался, мы будем с Украиной до конца, восхищаюсь украинским народом, дадим еще оружия, введем больше санкций.

Вообще по антуражу казалось, будто он говорит в Украине и для украинцев. Вокруг сцены, на которой он выступал, полно украинских флагов. По ощущениям - среди зрителей было очень много украинцев. Польше в этой речи было посвящено не то чтобы очень много внимания. Байден поблагодарил поляков за то, что их страна приняла миллион украинских беженцев, сказал, что поляки как никто знают, что такое солидарность. На самом деле тоже дежурные комплименты.

Хотя в какой-то момент он упомянул о том, что многие в Польше хотели бы услышать больше всего, - пообещал, что Штаты абсолютно привержены 5-й статье Устава НАТО, и атака на один дюйм территории НАТО (для Польши это один из самых больших страхов) приведет к тому, что НАТО включится и защитит. Эти слова Байдена просто потонули в овациях.

Речь Байдена будут неизбежно сравнивать с сегодняшней речью Путина. Самое главное отличие - она была в четыре раза короче. Путин растекался по мелочам типа очищения вод Иртыша, Байден говорил о стратегических вещах, наверно, чаще всего у него звучало слово "свобода" - как наивысшая ценность современного мира.

Символично присутствие на сцене президента Молдовы - в свете слухов о готовящемся перевороте в ее стране. Трудно было не прочитать намек на то, что зонтик покровительства Вашингтона теперь распространяется еще на одну постсоветскую страну, которую считает частью своей сферы влияния Россия.

Одним словом, Байден явно позиционировал себя как сильного и бесстрашного (бесстрашие доказано визитом в Киев) лидера свободного мира.

Но не все так просто. Слова Байдена о том, что мир сейчас переживает критичный момент, и от решений следующих пяти лет будут зависеть следующие десятилетия, судьбы детей и внуков - это может быть пафосная фигура речи, а может - задел на заявление о том, что решения о судьбе мира через пять лет будет принимать именно он. Как переизбранный президент США, разумеется.

И действительно: визуальное оформление выступления Байдена в стиле рок-концерта, невесть откуда появившиеся на сцене дети с флажками сразу после окончания спича - создавали впечатление, что мы все находимся внутри съемок масштабного промо-ролика.

В песне группы Coldplay "A Sky Full Of Stars" ("Небо, полное звезд"), которая завершала этот ролик, есть слова:

'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars

I'm gonna give you my heart

'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars

'Cause you light up the path

По факту этим небом, полным звезд, может быть и защита Украины, и грядущая избирательная кампания Байдена.

Переговоры в Польше

Перед обращением Байден провел переговоры с польским президентом Анджеем Дудой.

Дуда назвал визит президента США в Польшу "знаком ответственной роли США для безопасности мира и Европы", а Байден в ответ подчеркнул, что поддержка Украины со стороны США остается непоколебимой. Байден также поблагодарил Дуду за то, что Польша приняла рекордное число беженцев из Украины - около 10 млн человек.

Байден и Дуда обсуждали положение дел в НАТО, и Байден вспомнил свою беседу с Владимиром Путиным.

"Как я говорил своему российскому коллеге - вы хотите "финляндизации" НАТО, а получаете "натоизацию" Финляндии. Я не знал, что Швеция тоже присоединится [к альянсу - Би-би-си]. Но, кроме шуток, если мы сосредоточимся, то я думаю, что в лучшем положении мы не были никогда", – заявил американский лидер.

Во вторник президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Этот договор США и Россия подписали в 2010 году, в 2021 году он был продлен до 2026 года.

Договор СНВ ограничивает для России и США числа ядерных боеголовок, межконтинентальных баллистических ракет и бомбардировщиков.

В Европе и НАТО выразили сожаление из-за приостановки участия России в договоре. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что этим решением "демонтируется вся архитектура контроля над вооружением".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал, что решение России подтверждает, что цель Кремля - разрушить систему безопасности, построенную после окончания холодной войны.

Визит Байдена в Киев

В понедельник президент Джо Байден прибыл с необъявленным визитом в Киев, встретился с Владимиром Зеленским и посетил вместе с ним мемориал военным, погибшим за девять лет войны.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Dimitar Dilkoff / AFP / Getty Images

Как сообщалось, в украинскую столицу Байден приехал на поезде из Польши, как это делали и другие официальные лица высокого ранга.

В заявлении Байдена говорилось, что он приехал в Украину, чтобы подтвердить приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины.

