Трамп заявил о риске начала Третьей мировой войны

Дональд Трамп. Фото: Sean Rayford/Getty Images

Бывший американский президент Дональд Трамп в подкасте Full Send Podcast предупредил, что возможно начало Третьей мировой войны из-за того, что США "больше не уважают".

Трамп, отвечая на вопрос ведущего, стоит ли американцам бояться ядерной войны на фоне войны в Украине, сказал: "да, вы должны бояться, потому что страной руководят некомпетентные люди".

Кроме того, он считает вероятность ядерной войны "серьезной угрозой".

"Да, шанс Третьей мировой войны существует и это потому, что нашу страну больше не уважают", – отметил Трамп.

Ранее в интервью с Клэем Секстоном и Баком Трэвисом бывший американский лидер назвал Владимира Путина гениальным. Экс-президент США также подверг критике действия Байдена. Трамп заявил, что будь он президентом, такого бы не случилось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959978-tramp-zayavil-o-riske-nachala-tretey-mirovoy-voyny/