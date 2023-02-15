"Мы должны уметь прощать": президент Кыргызстана высказался об освобождении Атамбаева

Алмазбек Атамбаев. Фото: Getty Images/ Abylai Saralayev / Contributor

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал освобождение экс-главы республики Алмазбека Атамбаева. Он заявил, что необходимо уважать решения судьи, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на местное издание.

"Так решили суд и правоохранительные органы. Мы должны подчиняться решению суда. Нам нужно научиться жить, следуя законам. В прошлом году суд оправдал Атамбаева по уголовным делам об октябрьских событиях, о строительстве школы, выдаче паспортов иностранцам. Тогда я тоже говорил, что мы должны согласиться с решением суда. Мы согласны", – заявил Жапаров.

Также президент Кыргызстана упомянул местную пословицу "Пусть в тюрьме не будет даже детеныша змеи", добавив, что не хотел бы, чтобы даже его враг сидел в тюрьме.

"Всевышний сказал пророку Мухаммеду: "Я всегда на стороне прощающих и терпеливых". Мы должны уметь прощать", – сказал он.

Как ранее сообщалось, сегодня Атамбаев вместе с сыном вылетел в Дубай. Затем он полетит в Испанию на лечение.

Напомним, вчера, 14 февраля, бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев был освобожден из тюрьмы. Днем ранее судебная коллегия Верховного суда отменила приговоры в отношении его. Также Атамбаеву разрешили выехать за границу для лечения. Он говорил, что собирается отправиться в Испанию, а после вернуться на родину.

Кроме того, освобожденный из тюрьмы экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев провел пресс-конференцию для СМИ и ответил на вопросы о своем богатстве.

Алмазбек Атамбаев был задержан в августе 2019 года в Кой-Таше в ходе штурма. В отношении бывшего президента было возбуждено несколько уголовных дел, позже ему предъявляли еще несколько обвинений. Однако в прошлом году по ряду дел в отношении Атамбаева были вынесены оправдательные приговоры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009516-my-dolzhny-umet-proschat-prezident-kyrgyzstana-vyskazalsya-ob-osvobozhdenii-atambaeva/