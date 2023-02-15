"Не миллиардер, а мультимиллиардер": вышедший на свободу Атамбаев о своем богатстве

Алмазбек Атамбаев. Фото: president.kg

Освобожденный из тюрьмы экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев провел пресс-конференцию для СМИ и ответил на вопросы журналистов о своем богатстве. Ответы Атамбаева опубликовало издание 24.kg.

Как напомнили журналисты, когда-то бывший глава государства заявлял, что у него миллиардное состояние. Однако во время своего пребывания под стражей экс-президент неоднократно жаловался, что его супруга, Раиса Атамбаева, испытывала финансовые трудности в отсутствие мужа. СМИ поинтересовались, где эти деньги.

"Я говорил, что не миллиардер, а мультимиллиардер. Потому что у меня был не 1 миллион долларов. На счету у Раи (Раисы Атамбаевой – прим. ред.) до сих пор есть деньги, но они арестованы.

Поверьте, этот дом и земля, которую я купил еще в 90-х годах, стоят хороших денег. Более того, мечеть, которую построили, стоит на моей территории – моя собственность. Некоторые возмущались, почему я отдал 2 гектара под мечеть. Предлагали мне большие деньги. Я на самом деле богатый человек", – заявил Алмазбек Атамбаев.

Представители СМИ поинтересовались также, чем планирует дальше заниматься бывший президент. На это Атамбаев заявил, что не хочет возвращаться в политику.

"Если бы хотел, в 2020 году еще сел бы на должность, когда ГКНБ захватывал народ. Но у меня таких мыслей нет. Но иногда ты от безысходности идешь в политику. Поэтому молю бога, чтобы никто меня в политику не тащил. Я мирный человек, но, когда задевают мою семью, даю сдачи", – заверил он.

Напомним, в октябре 2020 года после парламентских выборов в Кыргызстане начались массовые беспорядки. Началось все с митинга кыргызстанцев, несогласных с результатами выборов, а переросло в итоге в захват Белого дома, погромы, поджоги и мародерства.

Кроме того, протестующие в Бишкеке сломали ворота здания Госкомитета нацбезопасности, проникли внутрь и освободили Алмазбека Атамбаева из-под стражи в СИЗО. Спустся несколько дней Атамбаев вновь поместили под стражу.

На фоне протестов действующий тогда президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подал в отставку.

К слову, Атамбаев на пресс-конференции заявил, что не собирается никому мстить, даже Сооронбаю Жээнбекову, которого считал своим другом и сторонником.

Жээнбеков пришел к власти в 2017 году как демократически избранный преемник Атамбаева и продолжатель его политики. Однако позже между Атамбаевым и Жээнбековым произошел разлад.

Сооронбай Жээнбеков. Фото: Kyrgyz Presidency Press Centre / Handout / Anadolu Agency / Getty Images

"Ничего не боюсь, кроме бога. Думал, все будет хорошо. Никогда бы не променял место в камере на место того же моего бывшего друга Соке (Сооронбая Жээнбекова – прим.ред.) в резиденции. Наверное, он обидится, но, когда говорят заключенному, что он как Соке, тот обижается. У людей разные ценности", – подчеркнул он.

Напомним, вчера, 14 февраля, бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вышел на свободу. Дело в его отношении направили на доследование, а самому Атамбаеву разрешили выехать за границу для лечения. У ворот колонии его встречали соратники и журналисты.

Алмазбек Атамбаев был задержан в августе 2019 года в Кой-Таше в ходе штурма. В отношении бывшего президента было возбуждено несколько уголовных дел, позже ему предъявляли еще несколько обвинений. Однако в прошлом году по ряду дел в отношении Атамбаева были вынесены оправдательные приговоры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009461-ne-milliarder-a-multimilliarder-atambaev-rasskazal-o-svoem-bogatstve/