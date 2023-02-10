Путин выступит с посланием российскому парламенту 21 февраля

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию (парламент в России) 21 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Мероприятие, как сообщил Песков, состоится в Гостином дворе.

"21 февраля президент России обратится к Федеральному собранию. Состоится это в Гостином Дворе", — уточнил пресс-секретарь российского президента.

По словам Пескова, Путин сделает акцент на войне в Украине, экономике и социальной сфере России. На мероприятие могут пригласить участников боевых действий. При этом вопрос об аккредитации иностранных журналистов остается открытым.

"Будет формироваться список приглашенных, есть традиционная категория приглашенных. Безусловно, в силу специфики нынешнего момента появится и новая категория приглашенных", — сообщил он.

Кроме того, источник в парламенте сообщил изданию, что 22 февраля в "Лужниках" планируется провести митинг-концерт. Там соберут, предположительно, 200 тысяч человек.

По словам источника, на данном митинг-концерте будет выступать Путин.

Песков ответил на вопрос журналистов, планируется ли участие Путина в митинг-концерте, который намечен на 22 февраля.

"Нет, пока мне нечего сказать, если такое встанет в графике президента, мы вам сообщим", – сказал пресс-секретарь Кремля.

Напомним, в декабре впервые за 10 лет президент России отменил ежегодную большую пресс-конференцию. По традиции с 2012 года мероприятие проходило в декабре.

По информации издания, обращение к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики — одно из полномочий президента, прописанное в 84-й статье Конституции России.

На официальном сайте Конституции РФ, Федеральное Собрание - парламент РФ - является представительным и законодательным органом России. Состоит из двух палат - Совета Федерации и Государственной Думы.

В Совет Федерации входит по два представителя от каждого субъекта России: по одному от представительного и исполнительного органов государственной власти. Госдума же состоит из 450 депутатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2008961-putin-vystupit-s-poslaniem-rossiyskomu-parlamentu-21-fevralya/