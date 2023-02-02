Лавров назвал страну, которая может стать "следующей Украиной"

Сергей Лавров. Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны на роль "следующей Украины" рассматривают Молдову, президент которой Майя Санду стремится к вступлению в НАТО, передает РИА Новости.

В интервью гендиректору "России сегодня" Дмитрию Киселеву Сергей Лавров рассказал, какая из стран вокруг России может пойти "по пути Украины".

"Сейчас на эту роль приглядывают Молдову", – заявил глава МИД РФ.

По его словам, президент Молдовы Майя Санду стремится к вступлению в НАТО.

"Прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими, во главе страны президента, которая просто рвется, сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все", – сказал Лавров.

Напомним, 30 сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. С таким заявлением он выступил после того, как в Кремле были подписаны соглашения о присоединении к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

В этот же день Йенс Столтенберг, генсек Организации Североатлантического договора, заявил, что двери НАТО открыты для Украины, но сейчас нужно сосредоточиться на ее защите от "российского вторжения".

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что сейчас не время для принятия Украины в НАТО. По мнению Белого дома, в настоящее время лучшим путем поддержки Украины "является практическая поддержка "на земле".

В конце ноября на встрече министров иностранных дел стран НАТО Столтенберг, отвечая на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО, сказал, что ожидает, что главы МИД "повторят, что двери НАТО открыты".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2007796-lavrov-nazval-stranu-kotoraya-mozhet-stat-sleduyuschey-ukrainoy/