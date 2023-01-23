В Туркменистане определили полномочия национального лидера, коим стал экс-президент

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: Tobias Schwarz / AFP / Getty Images

В Туркменистане определили полномочия национального лидера, которым ранее был назначен экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов. Согласно новым порядкам, экс-лидер имеет право обращаться к народу страны и выступать на заседаниях парламента.

Ранее в Туркменистане упразднили верхнюю палату парламента, а также создали халк маслахаты (народный совет). Председателем данного органа стал экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов. Соответствующий указ подписал действующий лидер Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Экс-президент Туркменистана также был объявлен национальным лидером туркменского народа.

Конституционный закон, определяющий полномочия национального лидера, опубликовали в газете "Нейтральный Туркменистан".

Теперь, согласно конституции Туркменистана, Гурбангулы Бердымухамедов:

имеет постоянное право обращаться к народу страны по важным вопросам государственного устройства, внутренней и внешней политики и безопасности, программ социально-экономического развития;

может выступать на заседаниях парламента Туркменистана при рассмотрении вопросов, касающихся государственной и общественной жизни, обсуждении законодательных актов, выступать на заседаниях и съездах политических партий;

имеет право выступать на заседаниях и съездах политических партий, общественных объединений с поучительными наставлениями;

участвовать, выдвигать предложения, излагать свои позиции при разработке, реализации кабмином страны программ, касающихся направлений политического, социально-экономического, культурно-гуманитарного развития страны при обсуждении вопросов важного значения.

Кроме того, национальный лидер туркменского народа, то есть бывший президент страны, и члены его семьи обладают правом неприкосновенности. Оно распространяется и на его собственность и имущество членов его семьи.

Пост президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов покинул в марте прошлого года. В том же месяце состоялись досрочные выборы президента, на которых победил Сердар Бердымухамедов - сын экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова. 19 марта прошла его инаугурация.

В декабре прошлого года в Туркменистане один из городов назвали Аркадагом - в честь экс-президента Бердымухамедова. Дело в том, что "Аркадаг" (в переводе с туркменского языка "покровитель") - официальное и самое распространенное прозвище Гурбангулы Бердымухамедова.

Как пишет ТАСС, Гурбангулы Бердымухамедов стал врио главы государства в конце 2006 года, а в феврале 2007-го был избран президентом. Дважды переизбирался - в 2012 и 2017 годах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006317-v-turkmenistane-opredelili-polnomochiya-eks-prezidenta/