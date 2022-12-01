"Приезжайте и увидите все своими глазами": Зеленский пригласил Маска в Украину

Владимир Зеленский на конференции DealBook. Фото: Thos Robinson/Getty Images for The New York Times

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на нью-йоркской конференции DealBook. В своем выступлении он обратился к предпринимателю Илону Маску с призывом посетить Украину, пишет издание Deutsche Welle.

"Если вы хотите понять, что Россия сделала здесь, приезжайте в Украину, и увидите это собственными глазами. После этого вы скажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда мы сможем ее завершить", – сказал украинский лидер, обращаясь к Маску.

При этом, как отмечает Telegram-канал "Политика страны", видеосвязь оборвалась, когда Зеленский говорил об этом, и ведущий пошутил, что Маск сам мог оборвать связь.

"Я вас слышу. Самое главное, чтобы господин Маск нас услышал", – ответил на это Зеленский.

Предположения Маска об окончании войны в Украине

Напомним, что в начале октября американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в своем Twitter-аккаунте поделился своим виденьем того, как закончится конфликт в Украине.

По мнению Маска, мирный договор между Украиной и Россией может включать в себя несколько условий:

на "присоединенных к России территориях Украины" – ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях – вновь пройдут референдумы, но уже под наблюдением ООН;

Крым официально войдет в состав России, "как это было с 1783 года";

стороны договорятся о водоснабжении Крыма;

Украина остается нейтральной страной.

Украинцы не согласились тогда с предположениями Маска. Об этом открыто заявили в том числе официальные власти страны.

Позже появились слухи о том, что предприниматель якобы переговаривался с российским президентом Владимиром Путиным перед написанием поста о возможном исходе войны в Украине.

"Нет, это не так. Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой разговора был космос", – написал Маск.

Он также заявил, что является "большим фанатом Украины, но не Третьей мировой войны".

Добавим, что Илон Маск – американский предприниматель и самый богатый человек на Земле. Сейчас ему 51 год. Он возглавляет несколько крупных компаний, в числе которых SpaceX и Tesla. В конце октября стал владельцем соцсети Twitter.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1999672-priezzhayte-i-uvidite-vse-svoimi-glazami-zelenskiy-priglasil-maska-v-ukrainu/