Путин впервые использовал слово "война" в отношении конфликта в Украине
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Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к журналистам, впервые употребил слово "война" по отношению к конфликту России и Украины. На этот нюанс обратили внимание некоторые интернет-издания.
Видео с соответствующей цитатой российского президента появился в Telegram-канале RIA_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлевского пула.
"Наша цель не раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну", – сказал Владимир Путин.
Украинское издание "Страна" указывает, что этой первый случай, когда Владимир Путин называет конфликт России и Украины войной.
При этом издание, ссылаясь на российских журналистов, отмечает, что ранее Путин уже употреблял слово "война" на Валдайском форуме ("Валдай" – экспертно-аналитический центр, основанный в 2004 году в Москве). Однако тогда он сказал "гражданская война".
Белорусское издание Reform.by также отмечает, что это первый случай, когда российский президент называет "спецоперацию" войной.
Специальная военная операция – термин, которым в России разрешено называть военный конфликт в Украине. Его периодически используют официальные лица РФ и российские СМИ. Использование слова "война" вместо "спецоперации" фактически запрещено законом о дискредитации российской армии.
К слову, нормы этого же закона фигурировали в деле российского оппозиционера Ильи Яшина, экс-сотрудницы "Первого канала" Марины Овсянниковой, а также в биографии ряда знаменитостей, в числе которых Кристина Асмус и Алла Пугачева.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2002702-putin-vpervye-ispolzoval-slovo-voyna-v-otnoshenii-konflikta-v-ukraine/