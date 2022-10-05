СМИ: Аллу Пугачеву хотят проверить на предмет дискредитации ВС России

Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfey

СМИ сообщили о том, что общество "Ветераны России" просит проверить Аллу Пугачеву на предмет дискредитации ВС Российской Федерации и оскорбления в Сети неопределенного круга лиц. Поводом стал пост певицы в соцсетях.

Накануне Алла Пугачева опубликовала пост в Instagram, который переполошил соцсети.

"Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами", - заявила Примадонна.

После этого Telegram-канал издания "RT на русском" распространил документ, названный заявлением общества "Ветераны России" на имя генпрокурора РФ Краснова, главы СК Бастрыкина и начальника Контрольного управления российского президента Шалькова.

В нем Пугачеву просят проверить на предмет дискредитации ВС РФ и оскорбления в сети неопределенного круга лиц. Отмечается, что речь идет, в частности, о ее посте в Instagram, в котором она назвала всех своих критиков "рабами".

Кроме того, общественники просят проверить, не отмывала ли Пугачева нелегальные доходы. В обращении утверждается, что ее подмосковный дом выставлен на продажу за 1 миллиард рублей.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили об отъезде Аллы Пугачевой в Израиль. Между тем, как сообщили "РИА Новости", директор Пугачевой Елена Чупракова заявила, что не знает о планах певицы уехать из России.

Позже появились сообщения о том, что Алла Пугачева продает свой замок в России за 1 миллиард рублей.

В сентябре СМИ также сообщили, что Пугачеву проверяют на предмет дискредитации российской армии после ее поста в соцсети, в котором она попросила признать себя иноагентом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1991182-smi-allu-pugachevu-hotyat-proverit-na-predmet-diskreditatsii-vs-rossii/