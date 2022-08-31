На звезду "Интернов" и "Текста" Кристину Асмус завели дело о дискредитации ВС России

Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

В отношении российской актрисы Кристины Асмус завели административное дело о дискредитации Вооруженных сил России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ксения Розина уточнила, что слушание дела состоится 6 сентября в 11:00 (14:00 по Нур-Султану).

"В Тверской районный суд Москвы поступило административное дело в отношении Кристины Асмус. Судебное заседание назначено на 6 сентября 11:00 мск", – сообщила Розина.

Как пишет РИА Новости, за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС России, актрисе грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей (от 235 до 392 тыс. тенге).

Кристина Асмус – российская актриса, сыгравшая в сериалах "Интерны", "А зори здесь тихие…", "Герой по вызову", а также в фильмах "Текст", "Китобой", "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее" и других.

Ранее Кристина Асмус рассказала фанатам немного о своем новом бойфренде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1985514-na-zvezdu-internov-i-teksta-kristinu-asmus-zaveli-delo-o-diskreditatsii-vs-rossii/