Принц и принцесса Уэльские получили новые титулы

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Kirsty O'Connor - WPA Pool/Getty Images

Король Великобритании Карл III наградил принца Уильяма и Кейт Миддлтон, ныне носящих звание принца и принцессы Уэльских, новыми почетными званиями, передает People.

Так, Кейт Миддлтон удостоилась звания полковника ирландской гвардии. А ее супруг принц Уильям теперь полковник валлийской гвардии, что соответствует его новому титулу принца Уэльского.

Кроме того, титул полковника гренадерской гвардии Карл III присудил также своей супруге королеве-консорту Камилле. Ранее титул принадлежал принцу Эндрю, но у него же был отнят покойной королевой Елизаветой II из-за скандала, связанного с покойным бизнесменом Джеффри Эпштейном.

Тем временем младший сын Карла III Гарри и его супруга экс-актриса Меган Маркл оказались в центре нового скандала из-за сериала Netflix об их жизни. В январе 2020 года супруги отказались от полномочий членов королевской семьи.

Напомним, после смерти королевы Елизаветы II королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз, который стал Карлом III. Церемония его коронации состоится 6 мая 2023 года.

Супруга короля Камилла получила титул королевы-консорта. Старший сын Карла III Уильям и его супруга ранее носили титулы герцога и герцогини Кэмбриджских, а после смерти Елизаветы II стали принцем и принцессой Уэльскими.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Она правила страной более 70 лет. Была похоронена в часовне на территории Виндзорского замка рядом с супругом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2002679-prints-i-printsessa-uelskie-poluchili-novye-tituly/