Турция объяснила причину пробки на входе в Босфор

Вид на пролив Босфор. Иллюстративное фото: Cemal Yurttas/ dia images via Getty Images

Генеральное управление мореходства Турции обвинило страховые компании ЕС в том, что они отказываются предоставить письмо о страховке для прохода танкеров с нефтью через черноморские проливы, передает РИА Новости.

"Страховые компании отказываются от предоставления подобных писем, которые выдаются в рутинном порядке", – говорится в заявлении управления.

Вместе с тем в управлении отметили, что причина отказа представить документы непонятна. Кроме того, специалисты возмутились давлением на Анкару.

Газета Financial Times пишет, что пробка сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на российскую нефть. С начала декабря Анкара стала требовать у судов действующую страховку для покрытия таких инцидентов, как разливы нефти и столкновения.

РИА Новости сообщает, что в распоряжении агентства есть заявление ведомства, в котором говорится, что с 1 декабря был запрещен проход через турецкие проливы всем танкерам с горючим, владельцы которых не могут предоставить письмо о страховке.

Между тем, в Анкаре заявили, что продолжат требовать данный документ.

Напомним, еще в июне Великобритания и страны Евросоюза скоординировали запрет на страхование судов, которые перевозят российскую нефть. Утверждалось, что данный шаг резко сократит возможности России по экспорту сырой нефти и перекроет доступ к Lloyd's of London. Последнее является центром индустрии морского страхования.

Затем в июле США и их союзники начали обсуждать ограничение цены на российскую нефть от 40 до 60 долларов за баррель, чтобы сократить доходы России. Тогда в администрации Байдена отметили, что цена в 40 долларов за баррель считается слишком низкой.

И только 2 декабря страны G7 и ее союзники официально утвердили потолок цен на российскую нефть. Это произошло сразу после того, как в ЕС наконец смогли договориться о том, что потолком будет цена на уровне 60 долларов. Ограничение вступило в силу 5 декабря.

Сейчас Россия поставляет примерно 3,5 млн баррелей в день, и полное западное эмбарго может сократить эти поставки примерно на треть, причем не только в страны "Большой семерки". Потому что запрет касается не только и не столько закупки нефти и нефтепродуктов в России, сколько транспортировки, финансирования и страхования любых поставок морем в любые страны.

Ситуация с застрявшими нефтяными танкерами из Казахстана

Во вторник издание Bloomberg сообщило о том, что танкеры с миллионами баррелей казахстанской нефти застряли у побережья Турции, потому что турецкая сторона потребовала предоставить доказательства того, что судна должным образом застрахованы.

В результате по меньшей мере 20 судов с 18 млн баррелей сырой нефти уже несколько дней ожидают прохода через судоходные проливы Босфор и Дарданеллы.

В пресс-службе Минэнерго Казахстана прокомментировали ситуацию, сообщив, что на сегодняшний день ожидание в проливах Босфор и Дарданеллы составляет 6 суток. Для зимнего сезона это нормальное ожидание, в прошлом году ожидание в проливах в декабре было порядка 14 дней. Что касается страховых писем – детали выясняются.

Сегодня, 8 декабря, глава компании "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев также прокомментировал ситуацию с казахстанской нефтью, застрявшей у побережья Турции. Он сообщил, что прежде там был 21 танкер, из них 6 танкеров находились с нефтью ТШО ("Тенгизшевройл" - нефтедобывающее предприятие Казахстана). По его словам, ничего экстраординарного там не произошло.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2000776-turtsiya-obyasnila-prichinu-probki-na-vhode-v-bosfor/