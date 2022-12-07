Танкеры с миллионами баррелей нефти из Казахстана застряли у берегов Турции

Нефтяной танкер. Иллюстративное фото: Anton Petrus / Getty Images

В СМИ появилась информация о том, что танкеры с миллионами баррелей казахстанской нефти застряли у побережья Турции. Министерство энергетики Казахстана прокомментировало ситуацию.

Танкеры с миллионами баррелей казахстанской нефти не могут покинуть Черное море и выйти на мировые рынки, так как Турция потребовала предоставить доказательства того, что они должным образом застрахованы. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Турецкая сторона, как говорится в публикации, потребовала, чтобы суда получили от своего страховщика письмо, которое гарантирует страховое покрытие во время нахождения их в водах Турции.

"В результате по меньшей мере 20 судов с 18 миллионами баррелей сырой нефти уже несколько дней ожидают прохода через судоходные проливы Босфор и Дарданеллы.

Все суда, кроме одного, имеют на борту груз из Казахстана, и, по сообщению местного портового агента, суда ожидают уточнения своего страхового статуса", — говорится в статье.

Происходящее прокомментировали в пресс-службе Министерства энергетики.

"На сегодняшний день ожидание в проливах Босфор и Дарданеллы составляет 6 суток. Для зимнего сезона это нормальное ожидание, в прошлом году ожидание в проливах в декабре было порядка 14 дней. Что касается страховых писем – детали выясняются", — сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства.

В Британской энциклопедии говорится, что пролив Босфор соединяет Черное и Мраморное моря и отделяет Азиатскую часть Турции (Анатолию) от Европейской части страны.

Пролив Босфор. Скриншот: Google Maps

Пролив Дарданеллы – узкий пролив на северо-западе Турции, соединяющий Эгейское море с Мраморным морем.

Пролив Дарданеллы. Скриншот: Google Maps

Турция на севере граничит с Черным морем, на юго-западе и западе – со Средиземным и Эгейским морями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2000581-tankery-s-millionami-barreley-nefti-iz-kazahstana-zastryali-u-beregov-turtsii/