Танкеры с миллионами баррелей нефти из Казахстана застряли у берегов Турции
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В СМИ появилась информация о том, что танкеры с миллионами баррелей казахстанской нефти застряли у побережья Турции. Министерство энергетики Казахстана прокомментировало ситуацию.
Танкеры с миллионами баррелей казахстанской нефти не могут покинуть Черное море и выйти на мировые рынки, так как Турция потребовала предоставить доказательства того, что они должным образом застрахованы. Об этом сообщило издание Bloomberg.
Турецкая сторона, как говорится в публикации, потребовала, чтобы суда получили от своего страховщика письмо, которое гарантирует страховое покрытие во время нахождения их в водах Турции.
"В результате по меньшей мере 20 судов с 18 миллионами баррелей сырой нефти уже несколько дней ожидают прохода через судоходные проливы Босфор и Дарданеллы.
Все суда, кроме одного, имеют на борту груз из Казахстана, и, по сообщению местного портового агента, суда ожидают уточнения своего страхового статуса", — говорится в статье.
Происходящее прокомментировали в пресс-службе Министерства энергетики.
"На сегодняшний день ожидание в проливах Босфор и Дарданеллы составляет 6 суток. Для зимнего сезона это нормальное ожидание, в прошлом году ожидание в проливах в декабре было порядка 14 дней. Что касается страховых писем – детали выясняются", — сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства.
В Британской энциклопедии говорится, что пролив Босфор соединяет Черное и Мраморное моря и отделяет Азиатскую часть Турции (Анатолию) от Европейской части страны.
Пролив Дарданеллы – узкий пролив на северо-западе Турции, соединяющий Эгейское море с Мраморным морем.
Турция на севере граничит с Черным морем, на юго-западе и западе – со Средиземным и Эгейским морями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2000581-tankery-s-millionami-barreley-nefti-iz-kazahstana-zastryali-u-beregov-turtsii/