Bloomberg: США хотели ограничить цену на российскую нефть до 60 долларов за баррель

Иллюстративное фото: pixabay.com

США и их союзники обсуждали ограничение цены на российскую нефть от 40 до 60 долларов за баррель, чтобы сократить доходы России, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как сообщил источник, несколько раз в неделю проходят совещания по вопросу ограничения цены на нефть из России с участием представителей администрации Байдена.

Ранее стало известно, что на саммите G7 в Германии лидеры стран выразили намерение снизить предельную цену на российскую нефть вдвое.

Также прозвучал вариант запретить страхование и транспортные услуги, которые нужны для перевозки российской нефти и нефтепродуктов, если цена на них выше установленного предела.

В администрации Байдена отметили, что цена в 40 долларов за баррель считается слишком низкой. Диапазон, к которому склоняются Штаты и их союзники, равен от 40 до 60 долларов за баррель.

При этом они намерены скоординировать вопрос так, чтобы в результате введения ограничения на цену, сократить риски для самих себя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977283-bloomberg-ssha-hoteli-ogranichit-tsenu-na-rossiyskuyu-neft-do-60-dollarov-za-barrel/