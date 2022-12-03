G7 и ЕС одобрили потолок цены на российскую нефть

Нефтяной танкер. Иллюстративное фото: Anton Petrus / Getty Images

Страны G7 и ее союзники официально утвердили потолок цен на российскую нефть. Это произошло сразу после того, как в ЕС наконец смогли договориться о том, что потолком будет цена на уровне 60 долларов.

В совместном заявлении G7 и Австралии говорится, что ограничение вступит в силу 5 декабря или "очень скоро после этого". Оно было обнародовано после того, как Евросоюз договорился об ограничении цен, убедив Польшу поддержать его. Варшава требовала ввести более низкий потолок.

Решение принято, чтобы "не допустить получения Россией выгоды от ее агрессивной войны против Украины", говорится в заявлении, но в то же время направлено на "поддержку стабильности мировых энергетических рынков" и "минимизацию негативных экономических последствий" российского вторжения.

"Польша согласилась на компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в 60 долларов за баррель, что позволит ЕС официально утвердить это решение в течение выходных", — заявил постпред Польши при ЕС Анджей Садось. План требовал согласия всех стран ЕС.

Польша объявила о своей поддержке в пятницу после того, как ее заверили, что ограничение будет сохранено на уровне 5% ниже текущей рыночной ставки, если нефть подешевеет. В решение внесен соответствующий корректирующий механизм.

В пятницу российская нефть марки Urals торговалась по 64 доллара за баррель.

"Послы [27 стран ЕС] только что достигли соглашения по ценовому потолку на российскую нефть, транспортируемую морем. Письменная процедура последует, решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС", — говорилось в сообщении представительства Чехии, председательствующей в ЕС.

Изначально с инициативой о введении потолка цен на российскую нефть выступила G7, страны-участники, она была намерена в любом случае ввести ограничения на поставки российской нефти на Запад 5 декабря, сохраняя возможность для танкеров из стран ЕС возить нефть в третьи страны.

Российские власти заявляли, что не будут продавать нефть странам, которые поддержат ограничения.

Индия и Китай пока не говорили, что будут их соблюдать, отмечает Financial Times.

Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что Москву не интересует, какими будут ограничения на российскую нефть, поскольку договариваться с партнерами Россия будет напрямую.

Переговоры о потолке цен на нефть должны были завершиться еще на прошлой неделе, но в итоге провалились. Польша и страны Балтии настаивали на снижении потолка, в то время как Греция и Мальта, наоборот, выступали за то, чтобы поднять его выше 70 долларов.

Корреспондент Русской службы Алексей Калмыков о том, как могут работать ограничения:

"ЕС еще в июне договорился запретить импорт нефти из России, но только с 5 декабря (а нефтепродуктов - с 5 февраля).

Ценовой потолок должен фактически стать послаблением этих санкций.

Идею продвигают США, которые опасаются резкого скачка цен на нефть, дальнейшего разгона инфляции и углубления мирового экономического кризиса в случае моментального исчезновения миллионов баррелей российского топлива с мирового рынка.

Сейчас Россия поставляет примерно 3,5 млн баррелей в день, и полное западное эмбарго может сократить эти поставки примерно на треть, причем не только в страны "Большой семерки". Потому что запрет касается не только и не столько закупки нефти и нефтепродуктов в России, сколько транспортировки, финансирования и страхования любых поставок морем в любые страны.

Россия не сможет моментально найти альтернативу лондонским страховщикам, швейцарским трейдерам и греческим танкерам, что неизбежно скажется на объемах экспорта, а в дальнейшем - и добычи нефти в стране.

В итоге к 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится примерно до 13% с прошлогодних 20%. В выигрыше окажутся США и страны Ближнего Востока, а Кремль недосчитается около 1 трлн долларов экспортных доходов, прогнозирует Международное энергетическое агентство (IEA).

В этом и есть цель западных санкций - лишить Россию средств на агрессивную войну против Украины, развязанную в феврале 2022 года по велению Путина.

Помимо нефти под самые масштабные в истории санкции попали финансы, торговля и даже сам Путин. Однако Запад, и прежде всего ЕС, двигаются по этой новой для мировой практики территории осторожно, пытаясь найти тонкий баланс между желанием отбить у Кремля охоту нападать на соседей и собственными интересами".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1999999-g7-i-es-odobrili-potolok-tseny-na-rossiyskuyu-neft/