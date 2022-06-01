Великобритания и ЕС вместе ввели запрет на страхование судов с нефтью из России

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Великобритания и страны Евросоюза скоординировали запрет на страхование судов, которые перевозят российскую нефть, передает Financial Times со ссылкой на чиновников.

Утверждается, что данный шаг резко сократит возможности России по экспорту сырой нефти и перекроет доступ к Lloyd's of London. Последнее является центром индустрии морского страхования.

Кроме того, российской стороне теперь придется искать альтернативные пути на более мелких и при этом менее развитых рынках.

Мера была принята в рамках шестого пакета антироссийских санкций ЕС. Перед этим Европа опасалась, что если запрет будет введен только с их стороны, Россия сможет страховать свои суда в Великобритании. Но последняя решила скоординировать свои действия с ЕС.

Источники сообщили, что британская сторона вскоре официально объявит об этих мерах. Помимо этого, над запретом страхования начали работать страны, входящие в состав G7.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971927-velikobritaniya-i-es-vmeste-vveli-zapret-na-strahovanie-sudov-s-neftyu-iz-rossii/